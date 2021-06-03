Торжественное открытие колокольни состоялось в Нижегородском кремле Общество

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Торжественное открытие колокольни Спасо-Преображенского собора состоялось в Нижегородском кремле 12 июня, в День России. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Колокольня в Кремле построена прежде всего для нижегородцев и гостей города. Сейчас мы вместе с митрополией работаем над регламентом посещения этого объекта, чтобы все желающие могли побывать на самой красивой видовой точке Нижнего Новгорода. Это станет возможным после завершения ремонтно-реставрационных работ в Нижегородском кремле", - рассказал Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что к юбилею Нижнего Новгорода весь Кремль предстанет в обновленном виде. Комплексные работы по реставрации и благоустройству позволят превратить эту достопримечательность в полноценное современное общественное пространство.

"Будет отреставрирован боевой ход. По всему периметру стен кремля, а это 2 046 метров, можно будет пройти пешком. Это самый протяженный туристский маршрут внутри стен среди всех кремлей России. Будет благоустроен Губернаторский сад. Также реставрируются башни и стены, ведутся противооползневые мероприятия. Мы видим, как возрождаются святыни Нижегородского кремля. Все это не только наполняет древнюю крепость жизнью, но и способствует восстановлению исторической справедливости", - добавил он.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий заявил, что сегодня совершилось одно из знаковых событий, приуроченных к юбилею Нижнего Новгорода.

"Колокольня является не только духовной святыней, но символом возрождения, сохранения исторической памяти. Всякое дело дается нелегко. И звонница, возведенная за относительно краткий срок, - это яркий пример того, чего мы можем достичь совместными трудами с помощью Божией. Хочется поблагодарить представителей власти, попечителей, строителей и благоукрасителей, всех неравнодушных людей, тех, кому небезразлично сохранение родных традиций и культуры, сохранение своей малой родины", - сказал он.

"Сегодня мы отмечаем государственный праздник – День России. Очень символично, что именно в этот день мы вернулись к истокам истории Нижнего Новгорода и нашей Родины – заложили капсулу в основание памятника в честь Александра Невского, который станет символом уважения и признательности к заслугам святого князя, открыли колокольню утраченного Спасо-Преображенского собора, которая будет являться точкой притяжения туристов. Не забываем мы в этот праздник и о тесной связи истории России с историей мировых религий, о чем поговорили на встрече с представителями разных религиозных конфессий. Одним словом, сегодня мы отмечаем наше общее торжество, ведь все мы – часть великой страны. Наши предки сотворили ее величие, чтобы сегодня мы могли с гордостью сказать: "Мы – земляки! Мы – нижегородцы! Мы – россияне! С праздником!" - добавил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В свою очередь глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что он вместе с остальными сотрудниками городской администрации был непосредственным свидетелем строительства колокольни.

"Было безумно интересно наблюдать, как на наших глазах возрождалась история. Колокольня сейчас такая, какой ее впервые увидели нижегородцы в XVIII веке. Ее видно с Варварки, видно с Волги. Все уже обращают на нее внимание, когда на пароходах проплывают мимо. Колокольня стала новой доминантой Нижнего. Воссоздание исторического облика города — это та задача, которую губернатор и митрополит решают максимально эффективно, за короткое время мы получаем прекрасные результаты. Уверен, что нижегородцы и гости города по достоинству оценят новую достопримечательность", – сказал Юрий Шалабаев.

Напомним, что строительство колокольни началось в марте 2020 года. Проект "Воссоздание соборной колокольни в Нижегородском кремле" разработало ООО "Региональный Инженерный Центр" (г. Владимир).

В ней установлены 15 колоколов общим весом почти 13 тонн, самый тяжелый из которых весит 6 200 кг. Чин освещения их в ноябре совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Звонницу украшают часы, созданные по образцу XIX века. При строительстве колокольни были музеефицированы и представлены на общее обозрение остатки старого фундамента.

СПРАВКА:

Колокольня размещалась к западу от Спасо-Преображенского собора. Она относилась к двум церквям – во имя святых мучеников Иоанна Воина и Феодора Стратилата. Церкви сгорели во время большого пожара в 1715 году.

После пожара по наставлению митрополита Нижегородского и Алатырского Сильвестра (Волынского) была возведена новая, каменная колокольня в виде восьмигранного столпа с шатровой крышей. После окончания строительства в 1716 году на неё с Часовой башни кремля были перенесены древние часы, приведённые боем к малым "зазванным" колоколам, общее число которых достигло в начале XVIII века двенадцати.

После революции кафедральный собор пострадал первым, с половины августа 1918 года кремлевские храмы были закрыты для богослужения. К 1924 году, оставаясь закрытым в течение 6 лет, собор отсырел и стал разрушаться. В ноябре Губисполком начал разбирать колокольню при соборе.

Губмузей просил защиты ВЦИКа для памятника XVII в., но Губисполком успокоил - разборка только "для устранения опасных мест". Однако к 1929 году колокольня была разобрана. В 1929 году, в связи со строительством Дома Советов, собор взорвали.