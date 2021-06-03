Как получить охотничий билет в России

Чтобы официально стать одним из обладателей охотничьего оружия в России, нужно получить охотничий билет, а их, по данным экспертов Росохотрыболовсоюза, на сегодня уже выдано гражданам по всей РФ более 4 млн.

Такие данные приводит заместитель начальника Управления охраны и использования объектов животного мира водных биоресурсов и среды их обитания Белгородской области Валерий Тарабаев.

Для чего он нужен, этот охотничий билет, что дает владельцу документа и как его получить?

«Прежде всего документ дает право заниматься охотой законно. Также охотник получает право хранить у себя дома оружие и боеприпасы к нему, кроме того, он может передвигаться с оружием по всей территории России, естественно, при наличии разрешения на хранение и ношение и при условии нахождения оружия в чехле и не снаряженным боеприпасами – рассказывает заместитель начальника Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области Аскар Алибаев.

Конечно, купить ружье можно без охотничьего билета, но тогда его владелец будет иметь право только на хранение и перевозку оружия. С таким документом нельзя охотиться, а использовать оружие можно будет в редких случаях, например в тире.

Еще несколько лет назад выдачу билетов выполняли различные охотничьи организации при условии, что владелец билета становился членом какого-то конкретного охотничьего общества (регионального или ведомственного), в котором ему ежегодно приходилось выплачивать членские взносы. Взамен он получал возможность охотиться на территории угодий охотничьих хозяйств, которые находятся во владении организации. Другие территории были перед охотником закрыты.

Аскар Алибаев уточняет, что с введением единого охотничьего билета нового образца ситуация изменилась. Во-первых, получить его можно бесплатно, и от членства в иных охотничьих организациях с обязательной выплатой взносов уже можно отказаться. Во-вторых, он действителен по всей России и охотиться его владелец может по всей стране, естественно, на основании приобретенной лицензии на отстрел того или иного вида представителей животного мира и в местах, где это разрешено законом. И в-третьих, срок действия билета нового образца неограничен, в то время как срок действия охотничьего билета старого образца составлял пять лет, после чего его владельцу приходилось получать новый.

Охотничий билет может получить любой российский гражданин. Но Валерий Тарабаев подчеркивает, что при этом кандидат на получение охотбилета должен достичь совершеннолетия, не иметь судимостей, связанных с умышленными преступлениями и не иметь медицинских противопоказаний, например нахождение на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере.

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