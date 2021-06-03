Глеб Никитин рассказал о планах по принудительной вакцинации в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Введение обязательной вакцинации на территории Нижегородской области пока не планируется. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в ходе заседания Заксобрания 17 июня.

В частности, депутат Александр Разумовский задал вопрос губернатору Нижегородской области, как тот относится к обязательной вакцинации от COVID-19 определённых групп населения, как, например, в Москве.

Глеб Никитин заявил, что не считает низкими темпы вакцинации нижегородцев. По его мнению, процесс вакцинации от коронавируса в Нижегородской области проходит нормально.

Вместе с тем, отметил глава региона, если процесс замедлится, то в правительстве не исключают принятие соответствующих решений.

Напомним, 16 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс

изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". В частности, ужесточен контроль за соблюдением масочного режима, а нижегородские предприятия обязали перевести работников на "удаленку". Также введены ограничения на посещение массовых мероприятий в регионе, в том числе кинотеатров и событий на свежем воздухе.

Дополнительно запрещено курение кальянов в общественных местах.