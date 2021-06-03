Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пожелал удачи Александру Кержакову на посту главного тренера ФК "Нижний Новгород".
Глеб Никитин в своем аккаунте в Instagram официально заявил, что Александр Кержаков назначен главным тренером ФК "Нижний Новгород". "Лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России Александр Кержаков в нашей команде", - добавил глава региона.
Он напомнил, что Александр Кержаков играл в ведущих клубах и с сильнейшими российскими и зарубежными тренерами, "знает все модели тренерской работы". "Молодой амбициозный тренер для молодой амбициозной команды", - особо подчеркнул Глеб Никитин, отметив, что для Александра Кержакова "наш регион не чужой - отец из Дзержинска".
Губернатор Нижегородской области добавил в заключение, что "впереди у ФК "Нижний Новгород" важнейший и сложнейший сезон в Премьер-Лиге".
Напомним, что футболист Александр Кержаков станет главным тренером футбольного клуба "Нижний Новгород".
Сейчас Александр Кержаков уже находится в Нижнем Новгороде и знакомится с командой.
Ранее спортсмен занимал пост главного тренера "Томи".
Напомним, что бывший главный тренер ФК "НН" Роберт Евдокимов был уволен с этого поста в начале мая 2021 года. С тех пор обязанности тренера исполнял Антон Хазов.
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