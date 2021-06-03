Глеб Никитин пожелал удачи Александру Кержакову на посту главного тренера ФК "Нижний Новгород" Спорт

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пожелал удачи Александру Кержакову на посту главного тренера ФК "Нижний Новгород".

Глеб Никитин в своем аккаунте в Instagram официально заявил, что Александр Кержаков назначен главным тренером ФК "Нижний Новгород". "Лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России Александр Кержаков в нашей команде", - добавил глава региона.

Он напомнил, что Александр Кержаков играл в ведущих клубах и с сильнейшими российскими и зарубежными тренерами, "знает все модели тренерской работы". "Молодой амбициозный тренер для молодой амбициозной команды", - особо подчеркнул Глеб Никитин, отметив, что для Александра Кержакова "наш регион не чужой - отец из Дзержинска".

Губернатор Нижегородской области добавил в заключение, что "впереди у ФК "Нижний Новгород" важнейший и сложнейший сезон в Премьер-Лиге".

Напомним, что футболист Александр Кержаков станет главным тренером футбольного клуба "Нижний Новгород".

Сейчас Александр Кержаков уже находится в Нижнем Новгороде и знакомится с командой.

Ранее спортсмен занимал пост главного тренера "Томи".

Напомним, что бывший главный тренер ФК "НН" Роберт Евдокимов был уволен с этого поста в начале мая 2021 года. С тех пор обязанности тренера исполнял Антон Хазов.