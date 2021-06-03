Почти 400 тысяч нижегородцев привились от коронавируса

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Почти 400 тысяч жителей Нижегородской области вакцинировалось от COVID-19 по данным на 17 июня 2021 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, представляя депутатам Законодательного собрания отчет о деятельности областного правительства за прошлый год.

Глава региона напомнил, что массовая иммунизация населения против новой коронавирусной инфекции проводится с января 2021 года. В регионе работают 139 пунктов вакцинации, а также действуют выездные комплексы.

Так, в Нижнем Новгороде привиться можно в торговых центрах "Индиго", "Фантастика", "Седьмое небо" и "Небо". Пункты вакцинации открыты d нижегородском драмтеатре и у канатной дороги на Бору. Кроме того, сделать прививку можно в "Поездах здоровья". Запись на прививку организована через портал госуслуг, по телефону 112, через регистратуры поликлиник.

"На 17 июня первым компонентом вакцинировано более 397 тысяч человек, две аппликации получили около 330 тысяч. Активная работа по вакцинации продолжается. Призываю всех обезопасить себя и своих близких", - сказал Глеб Никитин.

Ранее губернатор Нижегородской области рассказал о планах по принудительной вакцинации в регионе. Никитин заявил, что введение обязательной прививки для жителей области пока не планируется, но и не исключается.