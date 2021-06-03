Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 17 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Новости

Почти 400 тысяч нижегородцев привились от коронавируса

17 июня 2021 15:26  [63]

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Почти 400 тысяч жителей Нижегородской области вакцинировалось от COVID-19 по данным на 17 июня 2021 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, представляя депутатам Законодательного собрания отчет о деятельности областного правительства за прошлый год.

Глава региона напомнил, что массовая иммунизация населения против новой коронавирусной инфекции проводится с января 2021 года. В регионе работают 139 пунктов вакцинации, а также действуют выездные комплексы.

Так, в Нижнем Новгороде привиться можно в торговых центрах "Индиго", "Фантастика", "Седьмое небо" и "Небо". Пункты вакцинации открыты d нижегородском драмтеатре и у канатной дороги на Бору. Кроме того, сделать прививку можно в "Поездах здоровья". Запись на прививку организована через портал госуслуг, по телефону 112, через регистратуры поликлиник.

"На 17 июня первым компонентом вакцинировано более 397 тысяч человек, две аппликации получили около 330 тысяч. Активная работа по вакцинации продолжается. Призываю всех обезопасить себя и своих близких", - сказал Глеб Никитин.

Ранее губернатор Нижегородской области рассказал о планах по принудительной вакцинации в регионе. Никитин заявил, что введение обязательной прививки для жителей области пока не планируется, но и не исключается.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вакцина Глеб Никитин Коронавирус
Поделиться:
Новости по теме
10 июня 2021 11:51  [860] Еще один пункт вакцинации - у канатной дороги открылся в Нижегородской области
22 апреля 2021 12:03  [2047] Пункты вакцинации от COVID-19 открылись в нижегородских ТРК "Индиго" и "Фантастика"
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph