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Общество

Нижегородский музей Добролюбова отреставрирован на 80%

18 июня 2021 13:44  [73] Общество

Фото: с сайта wikipedia.org

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Музей им. Добролюбова (ул. Лыковая Дамба, 2) в Нижнем Новгороде отреставрирован на 80%. Об этом сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода.

Сейчас подрядчик завершает в музее отделочные работы, устанавливает систему отопления и проводит реставрацию отдельных элементов.

На сегодняшний день на втором этаже здания уже установили арочные окна и отреставрировали паркет ХХ века.

Реставраторы заканчивают работы по восстановлению лепнины и розеток на фасаде здания и приступают к его покраске. При условии благоприятной погоды покраску планируется завершить за 3-5 дней.

(ход реставрации, фото: администрация Нижнего Новгорода)

"Музей Добролюбова – большая гордость Нижнего Новгорода, так как это единственный в России музей, посвященный жизни и творчеству знаменитого литературного критика. Работы в музее направлены на обеспечение сохранности всех ценных элементов. Так, например, ранее во время работ реставраторам удалось обнаружить орнаментальные потолочные розетки XIX века, которые все это время были скрыты под многочисленными слоями краски. Таким образом, музей не только обновляется, но и сохраняет свою историческую ценность", - сказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Директор Государственного литературно-мемориального музея Н.А. Добролюбова Наталья Цыганова выразила надежду, что нижегородцы и гости города смогут посетить обновленную экспозицию к юбилею Нижнего Новгорода. Сейчас сотрудники музея занимаются ее созданием.

Напомним, музей им.Н.А.Добролюбова был закрыт на реставрацию в октябре 2020 года. Все это время музей работал в онлайн-режиме.

СПРАВКА:

Дом-музей Н. А. Добролюбова - единственный в мире музей литературного критика и писателя Николая Александровича Добролюбова. Он был открыт 13 сентября 1971 года, к 750-летию Нижнего Новгорода.

МБУК Государственный литературно-мемориальный музей Н.А. Добролюбова располагается в двух зданиях, составляющих ансамбль усадьбы Добролюбовых (мемориальный дом-музей – флигель усадьбы, объект культурного наследия федерального значения и главное здание – бывший доходный дом усадьбы, объект культурного наследия регионального значения), построенных в 1838 году по проекту известного архитектора Г.И. Кизеветтера.

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Теги:
Литература Музеи Реставрация
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