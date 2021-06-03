Детский парк в нижегородской "Швейцарии" готов на 75% Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

До открытия парка "Швейцария" осталось около двух месяцев. На его территории над благоустройством к 800-летию Нижнего Новгорода ежедневно в две смены трудятся 550 специалистов. Об этом рассказали в городской администрации.

Самой насыщенной по наполнению территорией станет участок в 3,7 га между остановками общественного транспорта "Тобольские Казармы" и "Медицинская" на пр. Гагарина. Здесь на месте зоны с аттракционами и бывшего зоопарка спроектирован детский парк. Работы по его созданию идут без выходных, уточнили в мэрии.

На территории уже установлены два антивандальных туалетных модуля, выполнен монтаж оборудования сухого фонтана, подготовлены основания для всех прогулочных дорожек, а на некоторых уже уложена плитка. Вдоль тротуаров устанавливаются фонари.

Здесь уже посадили деревья, а ближе к открытию парка будут завершены работы по озеленению: разобьют цветники и высадят кустарники.

В детском парке монтируются малые архитектурные формы из дерева. А вот покрытие и озеленение площадок различается, в зависимости местоположения, архитектурной идеи и других факторов: песчаное, травмобезопасное из EPDM-крошки и газон. Уже почти закончены четыре павильона: детский центр, хозблок, администрация парка и детское кафе. Здесь рабочие уже приступили к отделке помещений.

На прогулочных дорожках будет уложена бесшовная бетонная плитка, покрытие TerraWay, а также деревянные настилы, переходящие в уютные аллеи дендрария. На входе в дендрарий рабочие уже смонтировали деревянную арку.

Напомним, всего в парке "Швейцария" будет установлено 14 детских площадок, и одна из них - для детей с ограниченными возможностями. Инклюзивная площадка для детей будет включать в себя специальное игровое оборудование. Для маломобильных нижегородцев также предусмотрена навигация, пандусы, тактильная плитка, инвадром и другое оборудование.

Ранее нижегородцы рассказали, почему ждут открытия парка "Швейцария".