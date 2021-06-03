Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
18 июня 2021 16:01  [54] "Пандемия показала незаменимую роль медицинских работников", - Евгений Люлин
18 июня 2021 15:50  [80] Детский парк в нижегородской "Швейцарии" готов на 75%
18 июня 2021 14:37  [211] Недостроенные дороги в нижегородских Новинках засыпят старым асфальтом
18 июня 2021 14:27  [117] Работу метрополитена продлят в Нижнем Новгороде в дни фестиваля "Столица закатов"
18 июня 2021 14:01  [96] Волонтеры "Единой России" поздравили нижегородских медиков с профессиональным праздником
18 июня 2021 13:58  [363] Нижневолжскую набережную перекроют для транспорта в субботу 19 июня
18 июня 2021 13:44  [107] Нижегородский музей Добролюбова отреставрирован на 80%
18 июня 2021 13:40  [341] Глеб Никитин ревакцинировался от коронавируса
18 июня 2021 13:34  [114] Нижегородская область – крупнейший регион по объему бельгийских инвестиций, - Марк Михельсен
18 июня 2021 13:30  [189] Историческую лестницу и три домовые печи восстановят при реставрации "дома с болью" в Нижнем Новгороде
Общество

Детский парк в нижегородской "Швейцарии" готов на 75%

18 июня 2021 15:50  [80] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

До открытия парка "Швейцария" осталось около двух месяцев. На его территории над благоустройством к 800-летию Нижнего Новгорода ежедневно в две смены трудятся 550 специалистов. Об этом рассказали в городской администрации.

Самой насыщенной по наполнению территорией станет участок в 3,7 га между остановками общественного транспорта "Тобольские Казармы" и "Медицинская" на пр. Гагарина. Здесь на месте зоны с аттракционами и бывшего зоопарка спроектирован детский парк. Работы по его созданию идут без выходных, уточнили в мэрии.

На территории уже установлены два антивандальных туалетных модуля, выполнен монтаж оборудования сухого фонтана, подготовлены основания для всех прогулочных дорожек, а на некоторых уже уложена плитка. Вдоль тротуаров устанавливаются фонари.

Здесь уже посадили деревья, а ближе к открытию парка будут завершены работы по озеленению: разобьют цветники и высадят кустарники.

В детском парке монтируются малые архитектурные формы из дерева. А вот покрытие и озеленение площадок различается, в зависимости местоположения, архитектурной идеи и других факторов: песчаное, травмобезопасное из EPDM-крошки и газон. Уже почти закончены четыре павильона: детский центр, хозблок, администрация парка и детское кафе. Здесь рабочие уже приступили к отделке помещений.

На прогулочных дорожках будет уложена бесшовная бетонная плитка, покрытие TerraWay, а также деревянные настилы, переходящие в уютные аллеи дендрария. На входе в дендрарий рабочие уже смонтировали деревянную арку.

Напомним, всего в парке "Швейцария" будет установлено 14 детских площадок, и одна из них - для детей с ограниченными возможностями. Инклюзивная площадка для детей будет включать в себя специальное игровое оборудование. Для маломобильных нижегородцев также предусмотрена навигация, пандусы, тактильная плитка, инвадром и другое оборудование.

Ранее нижегородцы рассказали, почему ждут открытия парка "Швейцария".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
800-летие Дети Парк Швейцария
Поделиться:
Новости по теме
15 июня 2021 15:32  [503] Нижегородцы рассказали, почему ждут открытия парка "Швейцария"
20 мая 2021 16:09  [1026] Четырнадцать детских площадок установят в нижегородском парке "Швейцария"
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph