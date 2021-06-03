Дополнительные рейсы автобусов пустят после фестиваля "Столица закатов" в Нижнем Новгороде Общество

Дополнительные рейсы автобусов пустят после фестиваля "Столица закатов" в Нижнем Новгороде 19 июня, сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

От остановок "Благовещенская площадь" и "Стрелка" будут организованы дополнительные рейсы автобусов во все районы Нижнего Новгорода. Муниципальный транспорт будет направлен до Окского берега, в Верхние Печеры, микрорайон Юг, на улице Дубравная и зКПД-4.

Согласно графику:

- А-1. пл. Лядова, пр.Гагарина, мкр. Щербинки, Новинки, Окский берег;

-А-19. пл.Минина, ул.Минина, ул.Белинского, ул.Полтавская, Высоково;

- А-26. пр.Гагарина, ул.Бекетова, ул. Ивлиева, мкр. Кузнечиха-2;

- А-41. ул.Горького, пл.Свободы, ул.Ванеева, мкр. Кузнечиха, мкр. Цветы;

- А-43. пл. Лядова, пр.Гагарина, а/в Щербинки;

- А-45. пл.Минина, ул.Минина, пл.Сенная, ул.Родионова, мкр. В.Печеры;

- А-61. пл.Свободы, ул.Ванеева, ул. Бринского, мкр. В.Печеры;

- А-40. пр.Ленина, ул.Веденяпина, Южное шоссе, мкр. Юг;

- А-43. пл.Ленина, Московский вокзал, ул.Долгополова;

- А-45. Московское ш., ул.Рябцева, ул.Чаадаева, 7 мкр. Сормова, ЗКПД-4;

- А-48. Московское ш., Лесной городок, мкр. Сортировочный;

- А-52. ул. Бетанкура, ул.Акимова, ул. Бурнаковская;

- А-58. пр.Ленина, ул.Дьяконова, пр.Октября, 52 квартал, ул.Космическая;

- А-64. мкр. Молитовский, ул. Памирская, ул.Дьяконова, мкр.Соцгород-2;

- А-64. мкр. Молитовский, ул. Памирская, ул.Дьяконова, мкр.Соцгород-2;

- А-71. ул.Коминтерна, Починки, 7 мкр. Сормова, Торфопредприятие;

- А-95. ул.Коминтерна, Починки, Копосово, ул.Ясная, ул.Дубравная.

Стоит отметить, что и работа трамваев маршрута №2, а также троллейбусов №9, №31 будет продлена до 23:00.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 19 июня на весь день временно приостановят движение по Нижневолжской набережной, на Благовещенской площади и на площади Маркина.

Кроме того, в Нижнем Новгороде для удобства передвижения зрителей фестиваля "Столица закатов", который проходит каждую субботу на Нижневолжской набережной, будет на 1 час продлена работа метро.

Напомним, 19 июня в рамках фестиваля выступят Леонид Агутин, The Diamonds (Нижний Новгород) и DJ Topchy. Кроме того, в 22:30 пройдёт фейерверк. Проход на место мероприятия будет осуществляться строго по спецпропускам, которые можно будет получить на точках выдачи с 10:00 до 22:00. Для этого нужно будет предъявить ряд документов.