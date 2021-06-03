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Общество

Свыше 6 тысяч браслетов-подтверждений выдали в Нижнем Новгороде для прохода на второй день фестиваля "Столица закатов"

20 июня 2021 16:49  [82] Общество
Фото: АНО Центр 800

Фото: АНО Центр 800

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Свыше 6 тысяч браслетов-подтверждений выдали в Нижнем Новгороде для прохода на второй день фестиваля "Столица закатов".

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, 19 июня на Нижневолжской набережной выступили Леонид Агутин и нижегородские музыканты: группа The Diamonds, а также DJ Topchy. Завершился фестиваль фейерверком от одной из старейших пиротехнических фирм России, "Пиротехнические дворы Петергофа" из Санкт-Петербурга.

Допуск на фестиваль "Столица закатов" 19 июня осуществлялся исключительно по специальным подтверждениям в виде браслетов. Подтверждения можно было получить в соответствующих пунктах по маршруту движения пешеходных потоков.

Условиями получения подтверждения являлись:

- сертификат профилактической прививки от COVID-19 (qr-код с ЕПГУ);
- отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия - не более 3-х дней);
- отрицательный результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия - не более 3-х дней) – для несовершеннолетних;
- результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия - не более 60 дней);

При этом организаторы фестиваля подготовили возможность сдать экспресс-тесты в специально развернутых пунктах. Тестирование для несовершеннолетних (лиц до 18 лет) было бесплатным.

Кроме того, на площадке был организован мобильный пункт вакцинирования для людей в возрасте 18 лет и старше. При вакцинировании в мобильном пункте сдача экспресс-теста также была бесплатной.

Для прохода на фестиваль было выдано 6100 браслетов. Кроме того, было проведено 692 экспресс-теста, из которых 210 – бесплатные для несовершеннолетних. Возможностью вакцинироваться в мобильном пункте воспользовались 107 гостей фестиваля.

Череда мероприятий фестиваля "Столица закатов" стартовала в Нижнем Новгороде 12 июня, и теперь каждую летнюю субботу нижегородцы и гости города смогут не только встретить закат на набережной, но и посетить несколько концертов и насладиться фейерверком от лучших пиротехнических команд страны.

Программа третьего дня фестиваля, который состоится 26 июня, будет объявлена в ближайшее время.

Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса.

Глава региона Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.

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Теги:
Коронавирус Фестиваль
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