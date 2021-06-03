Стала известна причина оползней в селе Караулово Кстовского района Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Причина оползневых процессов в селе Караулово Кстовского района - возросшее переувлажнение грунтов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации района.

Данное заключение сделали эксперты, обследовавшие территорию.

Так, АО "ГеоПалитра" провело изыскания и карстологическое обследование по ул. Новая и пришло к выводу, что территория не относится к карстовоопасным.

Затем специалисты ННГАСУ и Приволжского регионального центра ГМСН выехали на место для оценки дальнейшей обстановки и принятия решения.

"В настоящее время прорабатываются вопросы по разработке проекта инженерной защиты от воздействия оползневого процесса", - сообщили по результатам обследования в администрации.

Сообщается, что была проведена работа по расчистке тальвега оврага, чтобы не допустить переувлажнения грунтов и снижения активизации оползня.

В ведомстве добавили, что, по состоянию на прошлую неделю, новых трещин и увеличения площади активной части оползня не зафиксировано. Продолжаются наблюдения за развитием оползневого процесса.

Напомним, с 1 июня в Караулове введен режим ЧС. Там регистрируются оползневые процессы. Первый провал грунта произошел 24 апреля. В результате были повреждены стены двух домов. В июне в селе произошли новые сходы грунта под жилыми домами, третий дом сполз в овраг.

Жителям было предложено переехать в маневренный фонд, но они отказались.

Ранее глава МСУ Кстовского района Андрей Чертков заявил, что пострадавшая семья, чей дом развалился напополам, получит квартиру