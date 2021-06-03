Стала известна причина оползней в селе Караулово Кстовского района

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Причина оползневых процессов в селе Караулово Кстовского района - возросшее переувлажнение грунтов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации района.
Данное заключение сделали эксперты, обследовавшие территорию.
Так, АО "ГеоПалитра" провело изыскания и карстологическое обследование по ул. Новая и пришло к выводу, что территория не относится к карстовоопасным.
Затем специалисты ННГАСУ и Приволжского регионального центра ГМСН выехали на место для оценки дальнейшей обстановки и принятия решения.
"В настоящее время прорабатываются вопросы по разработке проекта инженерной защиты от воздействия оползневого процесса", - сообщили по результатам обследования в администрации.
Сообщается, что была проведена работа по расчистке тальвега оврага, чтобы не допустить переувлажнения грунтов и снижения активизации оползня.
В ведомстве добавили, что, по состоянию на прошлую неделю, новых трещин и увеличения площади активной части оползня не зафиксировано. Продолжаются наблюдения за развитием оползневого процесса.
Напомним, с 1 июня в Караулове введен режим ЧС. Там регистрируются оползневые процессы. Первый провал грунта произошел 24 апреля. В результате были повреждены стены двух домов. В июне в селе произошли новые сходы грунта под жилыми домами, третий дом сполз в овраг.
Жителям было предложено переехать в маневренный фонд, но они отказались.
Ранее глава МСУ Кстовского района Андрей Чертков заявил, что пострадавшая семья, чей дом развалился напополам, получит квартиру
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