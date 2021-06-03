Событийная программа 800-летия Нижнего Новгорода для туристов может измениться из-за коронавирусных ограничений Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Постоянная комиссия городской Думы по экономике, промышленности и предпринимательству на заседании 21 июня 2021 года обсудила отчёт о выполнении муниципальной программы "Развитие туризма в Нижнем Новгороде". В текущем году рост туристического потока в приволжской столице прогнозируется до 2 млн человек, сообщили в пресс-службе Думы.

Директор департамента развития предпринимательства администрации города Александр Симагин напомнил, что объём финансирования муниципальной программы в 2021 году составляет 60,8 млн рублей. Из них 13 млн рублей выделены на обеспечение деятельности МАУ "Управление по туризму города Нижнего Новгорода", 41 млн рублей – на проведение запланированных праздничных мероприятий для туристов и ещё 6,5 млн рублей были перераспределены на капремонт туристско-информационного центра на Нижневолжской набережной.

Причём все туристические мероприятия были интегрированы в программу празднования 800-летия Нижнего Новгорода, в том числе уже проведённые городской марафон экскурсий, финал всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства", а также фестиваль граффити с участием городов-побратимов, воркшоп с гостями из Сербии.

И уже в первом полугодии 2021 года был зафиксирован "взрывной всплеск въездного туризма" в город и регион, отметил Симагин. Об этом говорит почти стопроцентная заполняемость гостиничного фонда Нижнего Новгорода. Более того, в текущем году прогнозируется рост туристического потока до 2 млн человек.

Председатель городской Думы Олег Лавричев отметил, что в условиях новых коронавирусных ограничений на мероприятиях нужно особое внимание уделять требованиям Роспотребнадзора.

"Ситуацию с третьей волной заболеваемости надо оценивать трезво. Событийная программа мероприятий на 2021 год должна быть проанализирована еще раз, с точки зрения введенных ограничений", – прокомментировал спикер Думы и призвал всех нижегородцев вакцинироваться как можно скорее.

Кроме того, председатель постоянной комиссии Денис Миронов предложил усилить контроль за соблюдением мер безопасности в гостиницах и предприятиях общественного питания.

Напомним, 16 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". В частности, ужесточен контроль за соблюдением масочного режима - в общественном транспорте, магазинах, а также в точках общепита. Кроме того, введены ограничения на посещение массовых мероприятий в регионе, в том числе кинотеатров и событий на свежем воздухе.

Также в регионе с 20 июня введена обязательная вакцинация от коронавируса для ряда граждан введена в Нижегородской области.