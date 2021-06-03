Первый замглавы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин привился от COVID-19 Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин 22 июня сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщили в мэрии.

Чиновник рассказал, что процедура оказалась абсолютно безболезненной и рекомендовал её всем. Он посоветовал всем перестать слушать "глупые сказки" о массовых побочных эффектах, а просто сходить и привиться.

"У меня много знакомых с прививками, и они живут с куда большей уверенностью в завтрашнем дне", – заявил Дмитрий Сивохин.

Кроме того, сегодня вакцинировались 60 сотрудников нижегородского метро - прямо на транспортном предприятии.

"Это уже второй раз, когда наши сотрудники централизовано получают вакцину. Первый раз процедура проходила в поликлинике №4, и тогда на вакцинацию пришли около 70 человек. Очень удобно, что в этот раз не нужно никуда ехать и получить прививку практически на рабочем месте", - сказала начальник отдела кадров МП "Нижегородское метро" Елена Харитонова.

При этом все сотрудники прошли анкетирование и предварительный осмотр, а после прививки медики проконсультировали, какой режим нужно соблюдать в первые дни после вакцинации.

По словам врачей, противопоказаний к вакцинированию немного:

– гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины;

– тяжёлые аллергические реакции в анамнезе;

– острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

– обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят не ранее чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии);

– беременность и период грудного вскармливания;

– возраст до 18 лет.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 18 июня прошёл ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Кроме того, ранее ревакцинацию прошел заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик Гусейнов.

Также сообщалось, что Нижегородская государственная жилищная инспекция начала вакцинацию своих сотрудников от коронавируса. На данный момент вакцинировалось более 20 инспекторов, включая руководителя ведомства Игоря Себула.

Список мобильных пунктов вакцинации размещен на сайте областного минздрава https://zdrav-nnov.ru/zayavki-na-vaktsinirovanie-ot-covid-19/mobilnye-punkty-vaktsinatsii/. Список всех действующих пунктов можно посмотреть по ссылке: https://zdrav-nnov.ru/zayavki-na-vaktsinirovanie-ot-covid-19/addresses/.