Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
IT-кампус появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 23 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
22 июня 2021 18:28  [1] Первый замглавы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин привился от COVID-19
22 июня 2021 18:15  [36] Ужесточены правила приема жителей в абонентских центрах Нижегородского водоканала
22 июня 2021 17:46  [85] Давид Мелик-Гусейнов расскажет в прямом эфире о вакцинации в Нижегородской области
22 июня 2021 17:38  [25405] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Часть 2 - обновлено 22 июня)
22 июня 2021 17:03  [100] Госжилинспекция Нижегородской области приступила к вакцинации сотрудников от COVID-19
22 июня 2021 16:40  [126] В Нижегородском кремле завершается укрепление склонов
22 июня 2021 16:35  [97] Десять нижегородцев получили тепловые удары в минувшие выходные
22 июня 2021 16:24  [153] Сроки завершения благоустройства парка Кулибина в Нижнем Новгороде переносятся на осень
22 июня 2021 15:20  [1156] Молоко с опасными микроорганизмами обнаружено у нижегородского производителя
22 июня 2021 15:05  [184] Нижегородцы могут принять участие в обследовании на выявление риска сердечно-сосудистых заболеваний
Общество

Первый замглавы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин привился от COVID-19

22 июня 2021 18:28  [1] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин 22 июня сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщили в мэрии.

Чиновник рассказал, что процедура оказалась абсолютно безболезненной и рекомендовал её всем. Он посоветовал всем перестать слушать "глупые сказки" о массовых побочных эффектах, а просто сходить и привиться.

"У меня много знакомых с прививками, и они живут с куда большей уверенностью в завтрашнем дне", – заявил Дмитрий Сивохин.

Кроме того, сегодня вакцинировались 60 сотрудников нижегородского метро - прямо на транспортном предприятии.

"Это уже второй раз, когда наши сотрудники централизовано получают вакцину. Первый раз процедура проходила в поликлинике №4, и тогда на вакцинацию пришли около 70 человек. Очень удобно, что в этот раз не нужно никуда ехать и получить прививку практически на рабочем месте", - сказала начальник отдела кадров МП "Нижегородское метро" Елена Харитонова.

При этом все сотрудники прошли анкетирование и предварительный осмотр, а после прививки медики проконсультировали, какой режим нужно соблюдать в первые дни после вакцинации.

По словам врачей, противопоказаний к вакцинированию немного:

– гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины;

– тяжёлые аллергические реакции в анамнезе;

– острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

– обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят не ранее чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии);

– беременность и период грудного вскармливания;

– возраст до 18 лет.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 18 июня прошёл ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Кроме того, ранее ревакцинацию прошел заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик Гусейнов.

Также сообщалось, что Нижегородская государственная жилищная инспекция начала вакцинацию своих сотрудников от коронавируса. На данный момент вакцинировалось более 20 инспекторов, включая руководителя ведомства Игоря Себула.

Список мобильных пунктов вакцинации размещен на сайте областного минздрава https://zdrav-nnov.ru/zayavki-na-vaktsinirovanie-ot-covid-19/mobilnye-punkty-vaktsinatsii/. Список всех действующих пунктов можно посмотреть по ссылке: https://zdrav-nnov.ru/zayavki-na-vaktsinirovanie-ot-covid-19/addresses/.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вакцина Коронавирус
Поделиться:
Новости по теме
21 июня 2021 20:10  [399] Фитнес-центры Нижнего Новгорода приступили к вакцинации сотрудников от коронавируса
18 июня 2021 13:40  [1239] Глеб Никитин ревакцинировался от коронавируса
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph