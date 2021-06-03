Спортивный клуб с бассейном и лыжная база появятся в Дзержинске к началу 2023 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Совет по земельным земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 24 июня одобрил 12 заявок на участки для реализации инвестпроектов в Нижегородской области.



В частности, в ходе заседания парламентарии одобрили заявку ООО "ФК" на участок площадью 20,5 тыс. кв. м под строительство спортивного клуба с бассейном в Дзержинске. Инвестор намерен вложить в проект 70 млн рублей. Возвести клуб планируется за 18 месяцев.



Кроме того, была одобрена заявка Нижегородской областной благотворительной общественной организации культуры и спорта «Фонд развития триатлона "Триатлон". Ей выделен земельный участок площадью 6,3 тыс. кв. м под строительство спортивного комплекса “Лыжная база” также в Дзержинске. Объём предполагаемых инвестиций - 8 млн рублей. На строительство отводится также 18 месяцев.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что в последнее время в регионе появляется всё больше инвестиционных проектов в сфере спорта, что помогает в реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».



"Мы рассчитываем, что доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составит 57,6% к 2024 году", – заявил Никитин.



Ранее сообщалось, что более 2 200 пользователей присоединилось к спортивному онлайн-проекту "Активный житель". Участники марафона, до 30 июня достигшие самых высоких результатов тренировок, получат призы и подарки от министерства спорта Нижегородской области. Организаторы будут учитывать пройденную дистанцию в ходьбе, беге, езде на велосипеде, а также достижения в домашних тренировках – ходьбе на месте и беге на месте.