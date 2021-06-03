НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Пожилая женщина погибла при пожаре на ул. Грузинская. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС Россиию
Согласно информации, трагедия произошла в многоквартирном доме на ул. Грузинская, 12Б в Нижнем Новгороде. Сегодня в 7:00 поступило сообщение о пожаре там.
К 7:37 огонь потушили. Площадь пожара составила 10 кв. м: пострадала квартира и имущество. На пепелище было обнаружено тело 84-летней женщины.
Кроме того, из здания эвакуировали восемь человек.
В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 25 человек личного состава и девять единиц техники. Предполагаемой причиной возгорания является неосторожное обращение с огнём.
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