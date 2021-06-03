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Общество

Более 200 человек вакцинировалось от коронавируса в рамках фестиваля "Столица закатов" 26 июня

27 июня 2021 13:36  [92] Общество

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде 26 июня прошёл третий день фестиваля "Столица закатов". Там выступили украинская певица Maruv, электронный дуэт Gambino Sound Machine, а также нижегородский музыкант Pavel Khvaleev вместе с Avis Vox и Blackfeel Wite. Завершился фестиваль фейерверком от московской компании "Пиро-Класс".

Допуск на фестиваль осуществлялся строго по спецподтверждениям, поскольку в Нижегородской области действуют ограничения на посещение массовых мероприятий, в том числе и событий на свежем воздухе. Подтверждения можно было получить в день фестиваля на Нижневолжской набережной при предъявлении сертификата вакцинации или отрицательного анализа на коронавирус.

При этом можно было сдать экспресс-тесты в специально развёрнутых пунктах недалеко от места проведения фестиваля. Тестирование для несовершеннолетних было бесплатным.

Кроме того, на площадке был организован мобильный пункт вакцинирования, на котором посетители фестиваля старше 18 лет могли сделать прививку.

Как сообщили в правительстве Нижегородской области, в рамках третьего дня фестиваля было проведено 697 экспресс-тестов - в том числе 278 бесплатных для несовершеннолетних.

Возможностью вакцинироваться от COVID-19 воспользовался 231 гость фестиваля. Кстати, в рамках прошлого фестиваля- 20 июня - было вакцинировано 107 человек.

Напомним, мероприятия фестиваля "Столица закатов" в Нижнем Новгороде стартовали 12 июня, и теперь каждую субботу жители и гости города могут не только встретить знаменитый нижегородский закат на набережной, но и посетить несколько концертов и посмотреть фейерверки от лучших пиротехнических команд страны.

Программа четвёртого дня фестиваля, который состоится 3 июля, будет объявлена в ближайшее время, добавили в региональном правительстве.

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Теги:
800-летие Коронавирус Фестиваль
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