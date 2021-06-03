Давид Мелик-Гусейнов назвал средний возраст умерших от коронавируса нижегородцев Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов поделился данными по летальности коронавируса в нашем регионе. Информацию он опубликовал на своей странице в Instagram.

Согласно статистике, размещённой министром, средний возраст умерших от последствий COVID-19 составляет 73 года.

89% из них находились в реанимации, а 59% были подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Кроме того, по информации главы Минздрава, смерть пациента наступала, в среднем, на девятый день пребывания в госпитале. При этом самый критический день болезни, согласно статистике, - 16-й.

Ранее Давид Мелик-Гусейнов рассказывал, что порядка 4% нижегородцев заболевают коронавирусом повторно. При этом, отметил министр, в 99% случаев при повторном заражении у пациентов выявлялся индийский штамм коронавируса Delta Covid.

Напомним,по данным на 27 июня в Нижегородской области коронавирус диагностирован у 334 человек. Летальная статистика за минувшие сутки пополнилась на 24 человека. Всего за всю пандемию от коронавируса умер 4 141 житель региона.