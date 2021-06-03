Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Туристский маршрут "Окская тропа" может быть продлен до Нижнего
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Мясоперерабатывающий завод построят в Вадском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 июня 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
27 июня 2021 15:52  [43] Давид Мелик-Гусейнов назвал средний возраст умерших от коронавируса нижегородцев
27 июня 2021 14:48  [178] Нижегородский НИИ разрабатывает вакцину от COVID-19 в виде спрея для детей и пожилых людей
27 июня 2021 13:36  [173] Более 200 человек вакцинировалось от коронавируса в рамках фестиваля "Столица закатов" 26 июня
27 июня 2021 12:40  [279] Опасная жара до 35°С сохранится в Нижегородской области 27 июня
27 июня 2021 11:51  [337] Ещё 334 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области
27 июня 2021 10:59  [592] Нижегородские семьи получили 2,6 млрд рублей выплат на детей от 3 до 7 лет в 2021 году
27 июня 2021 10:11  [370] "Благодаря активной молодёжи Нижний Новгород становится территорией для новых открытий", - Олег Лавричев
27 июня 2021 09:37  [400] Дни профориентации пройдут в центрах занятости Нижегородской области
27 июня 2021 09:31  [333] "Молодость – это самое прекрасное время в жизни человека", - Юрий Шалабаев
27 июня 2021 09:14  [201] "Мы по праву гордимся нижегородской молодежью", - Евгений Люлин
Общество

Давид Мелик-Гусейнов назвал средний возраст умерших от коронавируса нижегородцев

27 июня 2021 15:52  [43] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов поделился данными по летальности коронавируса в нашем регионе. Информацию он опубликовал на своей странице в Instagram.

Согласно статистике, размещённой министром, средний возраст умерших от последствий COVID-19 составляет 73 года.

89% из них находились в реанимации, а 59% были подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Кроме того, по информации главы Минздрава, смерть пациента наступала, в среднем, на девятый день пребывания в госпитале. При этом самый критический день болезни, согласно статистике, - 16-й.

Ранее Давид Мелик-Гусейнов рассказывал, что порядка 4% нижегородцев заболевают коронавирусом повторно. При этом, отметил министр, в 99% случаев при повторном заражении у пациентов выявлялся индийский штамм коронавируса Delta Covid.

Напомним,по данным на 27 июня в Нижегородской области коронавирус диагностирован у 334 человек. Летальная статистика за минувшие сутки пополнилась на 24 человека. Всего за всю пандемию от коронавируса умер 4 141 житель региона.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Коронавирус
Поделиться:
Новости по теме
23 июня 2021 12:10  [1261] Порядка 4% нижегородцев заболевают коронавирусом повторно
15 июня 2021 17:15  [4000] Нижегородский минздрав предупредил об опасности штамма вируса "Дельта"
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph