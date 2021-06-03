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Общество

Ещё 334 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области

27 июня 2021 11:51  [136] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Ещё 334 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 27 июня. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне, 26 июня, было зарегистрировано 327 заболевших COVID-19.

По данным на 27 июня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 123 817 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 3 814 (вчера - 3 655).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечилось 115 862 нижегородца, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 151 человек.

Тем не менее, 24 случая заболевания завершились летальным исходом. Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 4 141.

Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъём заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса, в том числе опасный Delta Covid.

Глава региона Глеб Никитин 16 июня ввёл ряд ограничений: на посещение массовых мероприятийкурение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно. Кроме того, ужесточён контроль за соблюдением масочного режима.

В регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан.

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Теги:
Коронавирус
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