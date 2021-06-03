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Происшествия

Тело мужчины извлекли водолазы из водоёма в Навашине 27 июня

27 июня 2021 17:47  [117] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В окрестностях Навашина 27 июня водолазной группой ФГКУ Приволжского регионального поисково-спасательного отряда из водоёма на месте карьера извлечено тело мужчины 1988 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

В ведомстве уточнили, что сообщение о происшествии на воде поступило около 16:00. Тело погибшего водолазы обнаружили на пятиметровой глубине - в 20 метрах от берега.

Спасатели передали тело молодого мужчины сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели устанавливаются.

Пять детей погибли на водоемах Нижегородской области за неполный месяц. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Нижегородской области. Согласно информации, с начала купального сезона - с 1 по 24 июня в регионе утонули 18 человек. После этого поступали сообщения о гибели людей на водоёмах в Балахне - 25 июня в речке Тёплая утонул пенсионер, а 26 июня в озере Земснаряд - ещё двое мужчин.

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Теги:
МЧС Утонувшие
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