Более 60 волонтёров приступило к работе в 16 медицинских организациях Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Более 60 волонтёров приступило к работе в медицинских организациях Нижегородской области. Добровольцы работают в 16 больницах и поликлиниках Нижнего Новгорода и Дзержинска, в лабораториях СПИД-центра и Приволжского медуниверситета, в Павловской ЦРБ. Кроме того, шесть волонтёров будут трудиться на горячей линии Минздрава Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Напомним, с просьбой о помощи в борьбе с третьей волной COVID-19 к нижегородцам обратился глава министерства здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram. Он сообщил, что региональному Минздраву необходимы волонтёры-медики, а также помощники без специализированной подготовки - автоволонтеры, помощники в колл-центры, кураторы участков и др.

Координатор нижегородского отделения Всероссийского движения "Волонтёры-медики" Любовь Трефилова рассказала, что с вечера 27 июня поступают звонки и обращения от неравнодушных нижегородцев. Помогать готовы даже те, кто напрямую не связаны с медициной.

"Сейчас мы формируем базу волонтёров, чтобы максимально быстро реагировать на потребности медицинских организаций региона", - сообщила она.

По словам координатора движения, 220 волонтёров-медиков уже работали в вакцинальных пунктах.

Если вы хотите присоединиться к команде волонтёров, то откликнуться или задать свои вопросы можно в СМС по телефонам: +7(906) 366-64-96 и +7(930) 720-07-30. В сообщении нужно указать свои фамилию, имя и отчество, город или район, в рамках которых вы можете работать, а также вид помощи, который вы можете оказать.

Кроме того, откликнуться можно по телефону центра координации движения "Волонтёры Победы" и "Волонтёры-медики": +7(915) 942-43-54.

Если же у вас есть медицинское образование и вы готовы трудиться на базе медорганизаций, то номер телефона отдельный: +7(920) 072- 03- 58.

Ранее Давид Мелик-Гусейнов рассказывал, что порядка 4% нижегородцев заболевают коронавирусом повторно. При этом, отметил министр, в 99% случаев при повторном заражении у пациентов выявлялся индийский штамм коронавируса Delta Covid.