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Общество

Нижегородский минздрав набирает волонтеров для борьбы с COVID-19

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Министерство здравоохранения Нижегородской области набирает волонтеров для борьбы с третьей волной COVID-19 в регионе. Об этом сообщил глава министерства Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.

Согласно информации, сейчас есть потребность как в волонтерах-медиках, так и в помощниках без специализированной подготовки. Например, требуются автоволонтеры, помощники в колл-центры, кураторы участков и др.

Выразить свое желание стать волонтером можно, отправив SMS по телефонам: +7 906 366 64 96 и +7 930 720 07 30. В нем необходимо указать свое ФИО, город или район, и описать возможную помощь. Также можно обратиться в центр координации волонтеров Победы и волонтеров медиков: +7 915 942 43 54. Для волонтеров-медиков также есть отдельный телефон: +7 920 072 03 58.

Напомним, что в Нижегородской области фиксируется увеличение случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса. Ранее Давид Мелик-Гусейнов рассказывал, что порядка 4% нижегородцев заболевают коронавирусом повторно. При этом, отметил министр, в 99% случаев при повторном заражении у пациентов выявлялся индийский штамм коронавируса Delta Covid. 

При этом министерство здравоохранения Нижегородской области прогнозирует спад заболеваемости коронавирусом уже в августе.

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Теги:
Волонтеры Здравоохранение Коронавирус
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