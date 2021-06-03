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Общество

Судебные инстанции поддержали назначение штрафа ликвидатору "Чёрной дыры" за нарушение проектной документации

30 июня 2021 14:37  [107] Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Судебные инстанции поддержали позицию Росприроднадзора в деле о привлечении ООО "ГазЭнергоСтрой" к ответственности за нарушение законодательства об экологической экспертизе. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального Управления Росприроднадзора по Нижегородской области.

В частности, Дзержинский городской и Нижегородский областной суды подтвердили правомерность привлечения подрядчика, который занимается ликвидацией объекта накопленного экологического ущерба "Чёрная дыра", к ответственности по ч. 2 ст. 8.4 КоАП РФ (осуществление деятельности, не соответствующей документации, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы).

Факт нарушения законодательства был выявлен в ходе проверки деятельности компании в 2020 году. Роспотребнадзор указывает, что по проекту процесс обезвреживания отходов должен идти непрерывно в течение суток весь период работ, но фактически простои оборудования составляли до 49% общего времени. Кроме того, компанией "ГазЭнергоСтрой-Экологические технологии", вопреки проектной документации, не соблюдались технологии термического обезвреживания и термолизной деструкции.

За данные нарушения Росприроднадзор вынес постановление о привлечении подрядчика к административной ответственности и вынес предписание об устранении нарушений. Требование привести деятельность в соответствие с государственной экологической экспертизой было утверждено решением Дзержинского городского суда.

Однако ООО "ГазЭнергоСтрой-Экологические технологии" начало затягивать процесс, направляя в суд ответные иски , рассказали в Росприроднадзоре.

Суды двух инстанций в полном объёме поддержали позицию природоохранного ведомства, подтвердив виновность подрядчика по ликвидации "Чёрной дыры". Административный штраф в размере 100 тысяч рублей оставлен без изменений. Решение суда вступило в законную силу.

Кроме того, внеплановые проверки выявили в деятельности указанного подрядчика значительные нарушения требований экологического законодательства при ликвидации всех трёх объектов накопленного вреда в Дзержинске (свалки "Чёрная дыра", полигона ТБО "Игумново" и шламонакопителя "Белое море"), рассказали в федеральной службе.

Напомним, ликвидировать "Чёрную дыру" в Дзержинске планировалось до конца 2021 года. Работы на "Белом море" завершились в феврале 2020 года, на "Игумново" – в мае 2020 года.

Ранее сообщалось, что в мае 2021 года Нижегородская область представила предложения о совершенствовании национального проекта "Экология" на международном форуме.

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Теги:
Росприроднадзор Свалки Экология
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