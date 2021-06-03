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Общество

Газопровод Урень-Ветлуга планируется построить в Нижегородской области в 2024 году

01 июля 2021 11:36  [45] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Газопровод Урень-Ветлуга на севере Нижегородской области планируется построить в 2024 году. Об этом стало известно во время совещания по вопросам развития аграрно-промышленного комплекса региона, которое прошло 30 июня в формате видеоконференции. В нём приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и местные предприниматели.

Участники совещания отметили, что отсутствие газа на севере области в настоящее время сдерживает развитие АПК и препятствует притоку инвестиций.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов рассказал, что в настоящее время идут проектные работы по газопроводу Урень-Ветлуга. По предварительной оценке, проект будет утверждён до конца 2022 года, а в 2023-2024 годах объект будет построен.

Также в ходе совещания была озвучена информация, что на территории региона появится единый газовый оператор, который станет курировать вопросы газификации северных районов области.

Ранее губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая России" Глеб Никитин 19 июня в ходе выступления на XX Съезде "Единой России" заявил, что газификация – важнейшее направление работы правительства Нижегородской области.

В частности, уровень газификации Нижегородской области на 1 января 2021 года составил 77,5 %. При этом значительная часть населенных пунктов в северных районах региона остаётся негазифицированной. Объём финансирования газификации в Нижегородской области в 2021 году составит более 2 млрд рублей. В текущем году в регионе планируется построить 93 км газовых сетей.

Накануне стало известно, что газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домовладений в Нижегородской области.

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Теги:
Газопровод Газоснабжение Уренский район
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