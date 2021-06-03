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Общество

Спрос на билеты в Краснодарский край упал из-за коронавирусных ограничений

01 июля 2021 11:47  [40] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Спрос на билеты в Краснодарский край в августе упал из-за коронавирусных ограничений, ранее введенных главой региона для туристов. К такому выводу пришел аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Так, на июль с 24 по 28 июня авиабилеты в Сочи бронировались на 20% чаще, чем в предыдущие дни. При этом на август число бронирований сократилось на 5-6%. Число забронированных на июль авиабилетов в Геленджик выросло на 10%, на август - сократилось на 15%. Такая же ситуация с Анапой, на июль спрос увеличился на 8%, на август - снизился более чем на 30%. В Краснодар на июль количество бронирований выросло на 30%, на август - сократилось более чем на 30%. 

Напомним, с 1 июля отдохнуть в отелях Краснодарского края россияне смогут только, предъявив сертификат вакцинации или свежий ПЦР-тест. А с 1 августа отели Краснодарского края смогут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Отметим, что эти ограничения анонсировались 24 июня.

Как сообщается на сайте ассоциации туроператоров России, по предварительным оценкам, на период с июля по сентябрь 2021 года поездки в Краснодарский край планировали 6,5 млн туристов. По мнению туроператоров, только в августе от запланированных поездок может отказаться по разным оценкам от 50 до 80% туристов. 

Напомним, что из Нижнего Новгорода в Краснодарский край организованы прямые рейсы. К примеру, с марта число авиарейсов Нижний Новгород-Сочи достигло семи в неделю. С июня количество рейсов в Краснодар также увеличено до семи. Прямые авиарейсы в Геленджик стартовали из Нижнего Новгорода 31 мая, они осуществляются дважды в неделю.

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Теги:
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