Реставрация фасада Литературного музея завершается в Нижнем Новгороде Общество

Литературный музей до пожара

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Реставрация фасада Литературного музея им. Горького (ул. Минина, 26) завершается в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода по итогам проверки, проведенной главой города Юрием Шалабаевым.

"Перед реставраторами стоит важная задача – максимально сохранить все ценные элементы и аутентичные конструкции. Задача усложняется тем, что год назад в музее произошел пожар, в процессе работ вскрылись не выявленные ранее повреждения. Все это вносит коррективы в сроки окончания работ, но спешка полностью исключена из-за ценности, которую представляет собой музей", - отметил Юрий Шалабаев.

Согласно информации, сейчас на финальной стадии находятся работы по реставрации Аванзала и скрытого до начала реставрационно-восстановительных работ искусственного мрамора у главной лестницы.

В ближайшее время начнется реставрация полов на первом этаже и установка окон, реставрируемых в мастерской Санкт-Петербурга. Кроме того, продолжится расчистка Белого и Бархатного залов.

(фото: администрация Нижнего Новгорода, Алексей Манянин)

"В ходе работ обнаружили несколько поврежденных временем венцов, которые не удалось сохранить, и сейчас проводится серьезная и кропотливая работа по восстановлению стропильной системы. Также поменяли перекрытия в шестом выставочном зале, в Дубовом - работы в процессе. По завершении этих работ мастера начнут закрывать крышу. В настоящее время эти работы требуют особого внимания, остальной комплекс работ не вызывает серьезных опасений и идет в графике", - сказал заместитель генерального директора компании "АВК Групп" (подрядчик) Сергей Ярутин.

Заместитель директора по административно-хозяйственной части музея им. Горького Сергей Гаврилов обратил внимание, что здание все больше приобретает облик музея XVIII века.

"Перед началом работ специалисты внимательно изучили конструкции помещений и цветовую палитру, чтобы результат работ максимально соответствовал первоначальному облику музея", - сказал он.

(фото: администрация Нижнего Новгорода, Алексей Манянин)

Ранее сообщалось, что часть залов Литературного музея им. Горького (ул. Минина, 26) "приоткроют" к 800-летию Нижнего Новгорода. К этому сроку уже завершатся работы по кровле и реставрация фасада.

Напомним, что в здании музея во время реставрации вечером 25 июня 2020 года произошел пожар. Площадь возгорания составила 500 кв.м. В результате оказались повреждены помещения первого этажа, чердак и кровля. Причиной возгорания названо "Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования" (проблемы с проводкой).

Литературный музей планируется отреставрировать к 2022 году.

СПРАВКА

Здание музея входит в границы исторической территории "Старый Нижний Новгород" и является объектом культурного наследия регионального значения. Дом был построен в 1882 году на месте двух особняков архитектором Николаем Григорьевым для семьи Бурмистровых. Варвара Бурмистрова после Октябрьской революции добровольно отдала свой дом для организации музея. Некоторое время дом занимала школа им.Карла Маркса. После ремонта в 1927 году в здании разместились курсы Губкома, а с 1934 года в особняке располагается Литературный музей им.Горького.