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Общество

Жителям третьего подъезда пострадавшего от взрыва газа дома на ул. Светлоярской разрешили войти в квартиры за вещами

05 июля 2021 19:16  [61] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Для жильцов третьего подъезда дома № 16 по ул. Светлоярской, наиболее пострадавшего от хлопка газо-воздушной смеси в минувшую пятницу, организован доступ в квартиры. В течение двух дней по определённому расписанию в сопровождении сотрудников МЧС жители могут забрать необходимые вещи из своих квартир. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Он напомнил, что 2 июля в Сормовском районе был введён режим ЧС муниципального характера. Место происшествия было огорожено, проведены первичные контраварийные мероприятия, организовано дежурство полиции.

По данным администрации Сормовского района, всего в третьем подъезде, на который пришлась основная волна взрыва, находится 12 квартир, в них проживает 26 человек. Из них 18 переехали к родственникам, а ещё 8 разместились в гостинице завода "Красное Сормово". Им предоставлено трёхразовое горячее питание.

По словам главы Сормовского района Светланы Горбуновой, после проведения контраварийных мероприятий в день ЧП жители подъезда № 3 забрали документы и вещи первой необходимости. После этого был составлен график дальнейшего посещения квартир для того, чтобы забрать оставшиеся ценности.

Жильцам первого и второго подъездов разрешили вернуться в свои квартиры в тот же день. Светлана Горбунова добавила, что уже к вечеру 2 июля было восстановлено газоснабжение, водоснабжение и электричество. А для оперативной помощи пострадавшим был создан чат, в котором жильцы могут напрямую обратиться с просьбой о какой-либо помощи к сотрудникам районной администрации.

Сейчас районной администрации предстоит составить списки граждан, подлежащих расселению, организовать работу по оценке ущерба, причинённого жителям и имуществу, а также организовать работу по выплате материальной помощи.

Управляющей компании Сормовского района надлежит заключить договор с экспертной организацией по обследованию дома № 16, обеспечить проведение контраварийных мероприятий, на основании заключения экспертов, остеклить окна дома № 14, расположенного напротив пострадавшего дома, и навести порядок на придомовой территории обоих домов.

Напомним, что сообщение о хлопке газовоздушной смеси в доме №16 по ул. Светлоярская поступило в региональное МЧС 2 июля в 06:57. В результате взрыва газа произошло разрушение межэтажных перекрытий и перегородок.

По предварительной версии, причиной взрыва в жилом доме стало неосторожное обращение с газовым баллоном - мужчина прин`с домой старый газовый баллон и пытался его распилить.

Пострадавшим при взрыве газа в Нижнем Новгороде будет выделена первичная помощь - по 10 тысяч рублей из городского и областного бюджетов. Мужчине со второго этажа, который в настоящее время находится в больнице в тяжёлом состоянии, предусмотрена выплата в 20 тысяч рублей.

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Теги:
Взрыв газа Сормовский район ЧС
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