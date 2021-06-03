"Четвертая волна COVID-19 имеет все шансы развиться в сентябре", - Давид Мелик-Гусейнов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Четвертая волна COVID-19 имеет все шансы развиться во второй половине сентября", - заявил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в ходе брифинга для СМИ на тему вакцинации в регионе 6 июля.

"Третью волну не остановить. Мы должны с вами понимать, что мы находимся на резком подъеме. Коллективный иммунитет после вакцинации, которая происходит сейчас, сформируется через 20, 30, а может и более дней. Вакцинация в эти дни - это тормоз для четвертой волны", - сказал министр.

Ранее Давид Мелик- Гусейнов сообщал, что министерство здравоохранения Нижегородской области прогнозирует спад заболеваемости коронавирусом после третей волны в августе. По его словам рост продлится на протяжении нескольких недель в июле. Затем в течение 2,5-3 недель регион выйдет" на некое плато". В августе пойдет снижение.

Напомним, что с июня в регионе фиксируется увеличение случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Нижегородской области уже циркулируют три новых штамма коронавируса. Речь идет о британском, индийском и южно-африканском.

По данным на 6 июля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 127 348 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 453. При этом уже вылечились 117 522 нижегородцев, скончались - 4 373. За последние сутки заболело 454 человека, выписались 247 человек, а 26 случаев заболевания завершились летальным исходом.