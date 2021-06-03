Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 6 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
06 июля 2021 11:18  [35] Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 6 июля
06 июля 2021 10:28  [101] Бюст императора Александра II установлен в исторической части Городца
06 июля 2021 09:44  [144] Более трех тысяч человек вылетели из Нижнего Новгорода в Турцию за неделю
06 июля 2021 08:49  [172] Участок дороги Владимир – Муром – Арзамас в Нижегородской области отремонтируют
05 июля 2021 19:34  [398] Ремонтные работы в Нижегородском выставочном комплексе планируется завершить к 800-летию города
05 июля 2021 19:16  [408] Жителям третьего подъезда пострадавшего от взрыва газа дома на ул. Светлоярской разрешили войти в квартиры за вещами
05 июля 2021 18:55  [471] Нижегородские учёные разработали титановые сплавы с рекордной прочностью и коррозионной стойкостью
05 июля 2021 18:36  [384] Ремонт дорог по программе благоустройства сельских поселений проводится в Дальнеконстантиновском районе
05 июля 2021 16:53  [365] Фестивали "Театральное Приволжье" и "ФормАрт" не будут отменять
05 июля 2021 16:17  [2024] Вирус АЧС зарегистрирован в Сергачском районе Нижегородской области
Общество

Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 6 июля

06 июля 2021 11:18  [35] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 454 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 6 июля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 448 новых случаев COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции на 6 июля составляет 1.20 (вчера - 1.19).

По данным на 6 июля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 127 348 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 453 (вчера - 5 572).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 117 522 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 247 человек, а 26 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 4 373.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 986 890 человек, в том числе за последние сутки протестированы 6 449 жителей.

Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса.

Глава региона Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.

Также в регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph