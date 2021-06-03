Опубликованы данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 6 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 454 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 6 июля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 448 новых случаев COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции на 6 июля составляет 1.20 (вчера - 1.19).

По данным на 6 июля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 127 348 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 453 (вчера - 5 572).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 117 522 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 247 человек, а 26 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 4 373.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 986 890 человек, в том числе за последние сутки протестированы 6 449 жителей.

Напомним, что в Нижегородской области отмечается подъем заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса .



Глава региона Глеб Никитин ввел ряд ограничений: на посещение массовых мероприятий , на курение кальянов в общественных местах. Также нижегородские работодатели должны на период с 21 июня по 21 июля 2021 года перевести на дистанционный режим всех, кто может трудиться удаленно.