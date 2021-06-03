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Антилидерами по заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области стали Дзержинск и Бор. Об этом рассказала главный санитарный врач региона Наталия Кучеренко в ходе брифинга для СМИ 6 июля.
"На сегодняшний день мы отмечаем, что в Дзержинске и на Бору наибольшая заболеваемость. В последнюю неделю к ним присоединились Уренский, Шахунский, Городецкий, Ковернинский районы", - сказала Наталия Кучеренко.
При этом она отметила, что третья волна заболеваемости регистрируется на всех территориях, и подчеркнула важность вакцинации.
"Только вакцинированный человек прервет эпидцепочку", - сказала глава регионального Роспотребнадзора.
Напомним, что с июня в регионе фиксируется увеличение случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Нижегородской области уже циркулируют три новых штамма коронавируса. Речь идет о британском, индийском и южно-африканском.
По данным на 6 июля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 127 348 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 453. При этом уже вылечились 117 522 нижегородцев, скончались - 4 373. За последние сутки заболело 454 человека, выписались 247 человек, а 26 случаев заболевания завершились летальным исходом.
Добавим, что министерство здравоохранения региона не исключает развития четвертой волны COVID-19.
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