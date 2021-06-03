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Выпускники НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде получат дипломы индивидуально. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в нижегородском кампусе вуза.
Согласно информации, начиная с 1 июля, выпускники бакалавриата и магистратуры смогут получить дипломы и сделать фото на память в мантии и конфедератке.
Однако процедура вручения диплома об образовании будет происходить в индивидуальном порядке с соблюдением социальной дистанции и действующих норм безопасности.
В НИУ ВШЭ отметили, что в настоящее время учебный офис каждой образовательной программы формирует графики вручения дипломов.
Напомним, что в Нижегородской области фиксируется увеличение случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса. Ранее Давид Мелик-Гусейнов рассказывал, что порядка 4% нижегородцев заболевают коронавирусом повторно. При этом, отметил министр, в 99% случаев при повторном заражении у пациентов выявлялся индийский штамм коронавируса Delta Covid.
При этом министерство здравоохранения Нижегородской области прогнозирует спад заболеваемости коронавирусом уже в августе.
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