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Общество

Выпускники НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде получат дипломы индивидуально

30 июня 2021 09:41  [38] Общество

Фото: https://nnov.hse.ru/

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Выпускники НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде получат дипломы индивидуально. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в нижегородском кампусе вуза.

Согласно информации, начиная с 1 июля, выпускники бакалавриата и магистратуры смогут получить дипломы и сделать фото на память в мантии и конфедератке.

Однако процедура вручения диплома об образовании будет происходить в индивидуальном порядке с соблюдением социальной дистанции и действующих норм безопасности.

В НИУ ВШЭ отметили, что в настоящее время учебный офис каждой образовательной программы формирует графики вручения дипломов.

Напомним, что в Нижегородской области фиксируется увеличение случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В регионе уже циркулируют три новых штамма коронавируса. Ранее Давид Мелик-Гусейнов рассказывал, что порядка 4% нижегородцев заболевают коронавирусом повторно. При этом, отметил министр, в 99% случаев при повторном заражении у пациентов выявлялся индийский штамм коронавируса Delta Covid. 

При этом министерство здравоохранения Нижегородской области прогнозирует спад заболеваемости коронавирусом уже в августе.

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Теги:
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