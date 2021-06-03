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Общество

Росприроднадзор выявил нарушения в деятельности "Борского силикатного завода"

08 июля 2021 12:39  [139] Общество

Фото: сайт Борского силикатного завода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Инспекторы управления Росприроднадзора по Нижегородской области провели плановую проверку в отношении ООО "Борский силикатный завод". По её итогам были выявлены нарушения природоохранных норм и требований, что стало основанием для привлечения юридического лица к ответственности.

Росприроднадзором было установлено, что хотя деятельность предприятия и связана с выбросами в атмосферный воздух загрязняющих веществ, контроль эффективности газоочистного оборудования проводится с нарушениями и не аккредитованной лабораторией. Более того, с 2020 года меры по сокращению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий даже не были предприняты.

Нарушения были выявлены также в области обращения с отходами производства и потребления. В частности, на ряд отходов у предприятия отсутствуют необходимые паспорта, а некоторые категории не включены в Декларацию о воздействии на окружающую среду и в Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Специалисты ведомства подчёркивают. что своими действиями Борский силикатный завод нарушил Федеральные законы "Об охране окружающей среды", "Об отходах производства и потребления" и "Об охране атмосферного воздуха".

По итогам проверки в отношении предприятия и ответственных должностных лиц завода были вынесены предписания о привлечении к административной ответственности по ст. 8.1, ст. 8.5, ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ, а также по ч. 7 и ч. 9 ст. 8.2 КоАП РФ. Штрафные санкции по этим статьям превысили 490 тысяч рублей. Предприятию вынесены предписания об обязательном устранении всех выявленных нарушений.

Ранее Росприроднадзор привлёк к ответственности виновного в разливе химических отходов около территории завода "Дзержинское оргстекло". Предприятие, допустившее нарушение природоохранного законодательства, было оштрафовано на 500 тыс. рублей.

Кроме того, сообщалось, что управление Росприроднадзора по Нижегородской области провело выездную проверку в отношении ООО "Птицефабрика "Павловская". По результатам проверки специалисты ведомства зафиксировали 40 нарушений природоохранного законодательства в отношении практически всех компонентов окружающей среды.

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Теги:
Природа и экология Росприроднадзор Штраф
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