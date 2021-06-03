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Общество

Евгений Люлин принял участие в работе круглого стола по вопросам социальной поддержки многодетных семей

08 июля 2021 18:35  [103] Общество

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания

В Законодательном собрании Нижегородской области 8 июля состоялся круглый стол на тему: "О социальной поддержке многодетных семей, проблемных вопросах и возможностях их решения". Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

В мероприятии приняли участие председатель регионального парламента Евгений Люлин, заместитель председателя Законодательного Собрания Ольга Щетинина, представители правительства региона, эксперты и многодетные семьи.

В ходе работы круглого стола участники обсудили проблемные вопросы, озвученные на встрече в формате "Семейной приемной" 30 июня 2021 года, которые были направлены в профильные комитеты Законодательного собрания и министерства Нижегородской области. По итогам встречи принято решение о создании рабочей группы для детальной проработки как федерального, так и регионального законодательства о мерах социальной поддержки многодетных семей.

"Мы проводим большую работу по систематизации и оценке эффективности законов, чтобы обеспечить в Нижегородской области достойную правовую базу, в том числе и для многодетных семей, численность которых в настоящее время по региону превышает 27 тысяч. В этом нам помогают такие встречи, где мы совместно с представителями правительства и экспертами можем адресно рассмотреть проблемы и обсудить возможные пути их решения", - подчеркнул Евгений Люлин.

"В настоящий момент для нас важно разобраться в каждом конкретном случае. Это необходимо, чтобы понять, какие сложности существуют в сфере правоприменения законов, направленных на поддержку многодетных семей и внести соответствующие изменения, чтобы таких проблем с их реализацией больше не было. Семьи должны без проблем получать все льготы и полагающиеся выплаты", - подчеркнула Ольга Щетинина.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Ольга Щетинина
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