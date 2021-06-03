Более 86 млн рублей выделят на подсветку Молитовского моста в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более 86,7 млн рублей выделят на устройство архитектурно-художественного освещения Молитовского моста в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Администрация Советского района ищет подрядчика, который выполнит необходимые работы до 15 января 2022 года.

Источник финансирования - средства бюджета города на 2022 год,

Электронный аукцион запланирован на 19 июля.

Ранее сообщалось, что архитектурно-художественную подсветку также смонтируют на памятниках и фасадах зданий в Нижнем Новгороде. Новое освещение появится на Канавинском и Мызинском и Молитовском мостах, пешеходных мостах на Похвалинском и Зеленском съездах.

Кроме того, Нижний Новгород к 800-летию украсят огромные светящиеся конструкции. Например, на Чкаловской лестнице установят сферы, возле памятника Максиму Горькому в сквере на пл. Горького появится несколько цитат нижегородского писателя, над улицами Рождественской и Большой Покровской развесят световые потолки, около ДК ГАЗ на Автозаводе появится светящийся автомобиль Волга, на пр. Ленина - деревья, а возле ФОКа "Юность" - самолёт.