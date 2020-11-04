"Необходимо реконструировать существующий Мытный рынок, а не строить новый", - Марина Ракова Общество

Текущее состояние Мытного рынка Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Единственный возможный путь – реконструировать Мытный рынок, а не строить новый", - заявила директор департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова в ходе обсуждения будущего рынка организованного Общественной палатой в формате zoom-конференции 19 ноября 2020 года.

Она отметила, что большинство членов экспертного сообщества сходятся в одном - рынок необходимо преобразовать, но масштаб предложенного собственником Ваганом Багдасаряном проекта чрезмерный.

Марина Ракова рассказала, что верхняя отметка кровли здания, которое хочет построить собственник на месте существующего рынка – 20 метров.

"В среднем высота зданий в районе рынка 10-12 метров. Новый торговый центр, безусловно, появится в панораме, и это будет существенно. В качестве благоустройства собственник предлагает асфальто-бетонное покрытие, а материалы отделки керамогранит. То есть в камерном уютном внутриквартальном пространстве появляется мощный объект, который будет давить на окружающую застройку", - рассказала она.

Марина Ракова отметила, что проект не был принят архитектурным советом и после этого документ не стали корректировать. Она добавила, что проект не проходит по градостроительным нормам и нормам противопожарной безопасности. Также "есть очевидная угроза близлежащим памятникам архитектуры".

При этом она подчеркнула, что вопрос не является "точкой кипения конфликта" с собственником. С одной стороны глава департамента заявила, что вероятность реализации собственником того проекта, которого от него ждут нижегородцы, "оптимизма не вселяет". Но, по ее словам, на последней встрече Ваган Багдасарян подтвердил свою готовность заниматься пересмотром проекта, а значит готов прислушаться к предложениям.

Кроме того, в ходе обсуждения глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин назвал еще одну причину, почему предложенный проект не может быть реализован - нагрузка на инженерные коммуникации в границах объекта в 2011 году была иной.

Напомним, в середине октября Мытный рынок закрыли на три месяца. Это было связано с предписанием регионального управления Роспотребнадзора из-за рисков распространения COVID-19.

Также в августе этого года, по итогам инспекционного объезда Нижегородского района, Глеб Никитин раскритиковал работу Мытного рынка, считая, что рынок "застрял" в 90-х годах. Как тогда сообщал владелец площадки Ваган Багдасарян, он хотел приступить к реконструкции рынка и облагораживанию территории. Позднее выяснилось, что он планирует построить на его месте торговый центр с подземной парковкой и рестораном. Разрешение на строительство здания ему было выдано еще в 2011 году и действует до 2023 года.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал выяснить ситуацию со строительством ТЦ на Мытном рынке.

После этого на выездном совещании правительства региона собственнику поручили провести корректировку проекта реконструкции. Тогда же он заявил, что на месте Мытного рынка может появиться сельскохозяйственный.