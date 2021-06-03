Урны от осужденных установили на улицах Нижнего Новгорода к 800-летию Общество

Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Изделия, изготовленные в исправительной колонии №16 уже появились на улицах Нижнего Новгорода. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области.

Как пояснили в ГУФСИН, в настоящее время во всех районах города происходит подготовка к празднованию 800-летнего юбилея столицы Приволжья – ремонтируются дороги, облагораживаются территории. И в рамках активного благоустройства Нижнего Новгорода на улицах и в скверах Сормовского, Приокского, Московского районов были установлены новые металлические урны.

Эти ёмкости для мусора были изготовлены осужденные ИК-16, расположенной в Лысковском районе. Заключение контракта на выполнение данного вида работ позволило трудоустроить порядка 10 осужденных, имеющих материальные иски, подчеркнули в Управлении.

Что немаловажно, таким образом заключённые смогли внести свой вклад в благоустройство Нижнего Новгорода, а их изделия помогут сделать улицы города чище.

В настоящее время поставка урн продолжается, добавили в ГУФСИН.

Ранее заключённые из колонии № 16 занимались изготовлением мусорных контейнеров и контейнерных площадок к ним.