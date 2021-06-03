Юрий Шалабаев привился вторым компонентом вакцины от COVID-19

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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев 13 июля получил второй компонент вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в городской администрации.
"После первой инъекции никаких побочных действий у меня не было. Как и рекомендовал врач, вёл дневник самонаблюдения, следил за самочувствием. Всем рекомендую вакцинироваться, потому что это единственный способ, действительно, побороть вирус", - отметил мэр.
Кроме того, сегодня вторым компонентом вакцины привился и первый заместитель главы городской администрации Дмитрий Сивохин.
"Как и первый раз, процедура прошла быстро и безболезненно, никакого ухудшения здоровья я не наблюдал. Призываю горожан заботиться о своём здоровье", - отметил он.
По словам врачей, противопоказаний к вакцинированию немного:
– гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины;
– тяжёлые аллергические реакции в анамнезе;
– острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
– обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят не ранее чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии);
– беременность и период грудного вскармливания;
– возраст до 18 лет.
Список всех действующих пунктов можно посмотреть по ссылке.
Напомним, что в середине июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже ревакцинировался от коронавируса.
Кроме того, ранее ревакцинацию прошёл заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик Гусейнов.
Всего, по последним данным, в регионе вакцинировались уже 600 тысяч человек.
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