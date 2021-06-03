Юрий Шалабаев привился вторым компонентом вакцины от COVID-19 Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев 13 июля получил второй компонент вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в городской администрации.

"После первой инъекции никаких побочных действий у меня не было. Как и рекомендовал врач, вёл дневник самонаблюдения, следил за самочувствием. Всем рекомендую вакцинироваться, потому что это единственный способ, действительно, побороть вирус", - отметил мэр.

Кроме того, сегодня вторым компонентом вакцины привился и первый заместитель главы городской администрации Дмитрий Сивохин.

"Как и первый раз, процедура прошла быстро и безболезненно, никакого ухудшения здоровья я не наблюдал. Призываю горожан заботиться о своём здоровье", - отметил он.

По словам врачей, противопоказаний к вакцинированию немного:

– гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины;

– тяжёлые аллергические реакции в анамнезе;

– острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

– обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят не ранее чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии);

– беременность и период грудного вскармливания;

– возраст до 18 лет.

Список всех действующих пунктов можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что в середине июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже ревакцинировался от коронавируса.

Кроме того, ранее ревакцинацию прошёл заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик Гусейнов.

Всего, по последним данным, в регионе вакцинировались уже 600 тысяч человек.