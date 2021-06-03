Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
13 июля 2021 18:50  [59] Более 120 млн рублей направят на ремонт аварийного участка трассы Владимир – Муром – Арзамас
13 июля 2021 18:42  [54] Пятнадцать детских игровых площадок установят в этом году в Московском районе
13 июля 2021 18:35  [69] Улицу Светлоярскую в Нижнем Новгороде перекроют для движения транспорта до 31 августа
13 июля 2021 18:17  [77] Ежегодный проект "Дворовая практика" стартует в Московском районе
13 июля 2021 17:58  [89] Юрий Шалабаев привился вторым компонентом вакцины от COVID-19
13 июля 2021 17:45  [123] Дополнительный пункт вакцинации открылся в центре выдачи "Мультипасс 800"
13 июля 2021 16:59  [205] Приём заявлений в "Школу 800" будет вестись в электронном формате
13 июля 2021 16:00  [4234] Завершение строительства корпусов “Школы 800” предусмотрено не позднее конца августа
13 июля 2021 15:52  [246] Чкаловскую лестницу после реконструкции откроют 1 августа
13 июля 2021 15:35  [146] Нижегородский минлесхоз начал выдачу разрешений на добычу болотно-луговой дичи
Общество

Юрий Шалабаев привился вторым компонентом вакцины от COVID-19

13 июля 2021 17:58  [89] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев 13 июля получил второй компонент вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в городской администрации.

"После первой инъекции никаких побочных действий у меня не было. Как и рекомендовал врач, вёл дневник самонаблюдения, следил за самочувствием. Всем рекомендую вакцинироваться, потому что это единственный способ, действительно, побороть вирус", - отметил мэр.

Кроме того, сегодня вторым компонентом вакцины привился и первый заместитель главы городской администрации Дмитрий Сивохин.

"Как и первый раз, процедура прошла быстро и безболезненно, никакого ухудшения здоровья я не наблюдал. Призываю горожан заботиться о своём здоровье", - отметил он.

По словам врачей, противопоказаний к вакцинированию немного:

– гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины;
– тяжёлые аллергические реакции в анамнезе;
– острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
– обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят не ранее чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии);
– беременность и период грудного вскармливания;
– возраст до 18 лет.

Список всех действующих пунктов можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что в середине июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже ревакцинировался от коронавируса.

Кроме того, ранее ревакцинацию прошёл заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик Гусейнов.

Всего, по последним данным, в регионе вакцинировались уже 600 тысяч человек.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вакцина Коронавирус Юрий Шалабаев
Поделиться:
Новости по теме
13 июля 2021 09:12  [552] Около 600 тысяч нижегородцев привились от коронавируса
18 июня 2021 13:40  [1749] Глеб Никитин ревакцинировался от коронавируса
12 июня 2021 15:54  [6469] Министр здравоохранения Нижегородской области повторно привился от коронавируса
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph