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Около 600 тысяч нижегородцев привились от коронавируса. Об этом замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов написал в своем аккаунте в Instagram.
Кроме этого, он сообщил, что в Нижнем Новгороде открылся еще один пункт вакцинации - в ТЦ "Максидом" (ул. Тургайская, 1).
Напомним, что в Нижегородской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.
Ранее также сообщалось, что глава региона Глеб Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Вновь возобновлен бесплатный проезд для медиков, а также установлены нормы работы для крупных организаций.
В указе также сказано, что для посещения массовых мероприятий официально переболевшим можно использовать сертификат об иммунизации.
Ранее были введены ограничения: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах.
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