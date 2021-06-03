Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 13 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
13 июля 2021 09:12  [78] Около 600 тысяч нижегородцев привились от коронавируса
12 июля 2021 19:09  [276] Экоактивисты очистили от мусора берег Волги в Нижнем Новгороде в рамках экспедиции "Чистая Волга"
12 июля 2021 18:56  [669] Длина пробки на пересечении улиц Акимова и Пролетарской сократилась в 5 раз после коррекции работы светофора
12 июля 2021 18:26  [280] Движение транспорта на площади Минина и Пожарского частично перекроют 13 июля
12 июля 2021 18:04  [1003] Нижегородская область вышла на плато по COVID-19
12 июля 2021 17:02  [323] Внесены изменения в организацию уборки дорог в Нижегородском и Советском районах
12 июля 2021 16:29  [331] Собственник здания исправит самовольно размещённую недостоверную информацию на доме Башкирова
12 июля 2021 16:11  [286] Выпущен конверт и почтовый штемпель в честь 800-летия Нижнего Новгорода
12 июля 2021 15:36  [681] Коттеджный поселок на 600 домов построят в Арзамасском районе
12 июля 2021 14:40  [336] Подрядчик приступил к монтажу каркаса здания будущей котельной в Чкаловске
Общество

Около 600 тысяч нижегородцев привились от коронавируса

13 июля 2021 09:12  [78] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Около 600 тысяч нижегородцев привились от коронавируса. Об этом замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов написал в своем аккаунте в Instagram.

Кроме этого, он сообщил, что в Нижнем Новгороде открылся еще один пункт вакцинации - в ТЦ "Максидом" (ул. Тургайская, 1).

Напомним, что в Нижегородской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.

Ранее также сообщалось, что глава региона Глеб Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Вновь возобновлен бесплатный проезд для медиков, а также установлены нормы работы для крупных организаций.

В указе также сказано, что для посещения массовых мероприятий официально переболевшим можно использовать сертификат об иммунизации. 

Ранее были введены ограничения: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вакцина Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph