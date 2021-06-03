Около 600 тысяч нижегородцев привились от коронавируса Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Около 600 тысяч нижегородцев привились от коронавируса. Об этом замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов написал в своем аккаунте в Instagram.

Кроме этого, он сообщил, что в Нижнем Новгороде открылся еще один пункт вакцинации - в ТЦ "Максидом" (ул. Тургайская, 1).

Напомним, что в Нижегородской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.

Ранее также сообщалось, что глава региона Глеб Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Вновь возобновлен бесплатный проезд для медиков, а также установлены нормы работы для крупных организаций.

В указе также сказано, что для посещения массовых мероприятий официально переболевшим можно использовать сертификат об иммунизации.

Ранее были введены ограничения: на посещение массовых мероприятий, на курение кальянов в общественных местах.