В трамваях на городском кольце расскажут об истории нижегородских улиц Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В трамваях, работающих на маршруте №2 в историческом центре Нижнего Новгорода, остановки будут объявлять вместе с кратким экскурсом в историю места. Об этом рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём Instagram-аккаунте.

Он отметил, что городское кольцо становится не только удобным для многих маршрутом, но и привлекательным для туристов. В частности, по маршруту №2 будут ездить стилизованные трамваи с аудиогидами. Например, на остановке "Студеная" пассажиры услышат историю, как появилось название Средного рынка, а перед "Ашхабадской" - об истории парка Пушкина.

"Надеюсь, это понравится и нижегородцам, и гостям нашего города", – добавил Юрий Шалабаев.

Напомним, по маршруту №2 будут ходить современные трамваи, оформленные в ретростиле. Так, первый из 11 закупленных ретротрамваев начнёт работать на городском кольце в июле. Новый вагон уже прошёл обкатку и был положительно оценён и пассажирами, а водителями трамваев.

Напомним, что все трамваи маршрута №2 в Нижнем Новгороде будут окрашены под ретро.

Ранее сообщалось, что на городском кольце началась шлифовка рельсов для снижения уровня шума.