Давид Мелик-Гусейнов: Как не допустить четвёртую волну коронавируса? Общество

Фото: Instagram Давида Мелик-Гусейнова

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов разместил на своей странице в Instagram простейшие рекомендации, как не допустить четвёртую волну коронавируса в регионе.

Глава регионального Минздрава уверен, что для этого требуется выполнение всего двух пунктов.

Во-первых, необходимо как можно быстрее привиться. Для этого не нужно ждать какой-то особенной вакцины, а пройти иммунизацию тем препаратом, что есть.

Во-вторых, нужно соблюдать правила безопасности: носить в общественных местах маски и чаще обрабатывать руки антисептиком.

В Минздраве уточнили, что по данным на 20 июля в Нижегородской области первым компонентом привились уже более 640 тысяч жителей, из них 446 тысяч человек уже получили обе аппликации.

Напомним, несколько дней назад Глеб Никитин заявил, что Нижегородская область вышла на плато по новой коронавирусной инфекции. Глава региона выразил благодарность всем жителям региона, ответственно относящимся к своему здоровью и соблюдающим меры безопасности. Он также отметил, что активная иммунизация населения уже начинает оказывать влияние на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что поставки вакцин "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" возобновляются в Нижегородской области. Кроме того, регулярно пополняются запасы "Спутника V": 17 июля регион получил очередную поставку из 60 тысяч доз препарата. В медучреждения области доставят данную вакцину в период с 19 по 21 июля.