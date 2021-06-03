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Политика

Глеб Никитин и Захар Прилепин обсудили вопросы взаимодействия нижегородского правительства и ОНФ

21 июля 2021 18:27  [69] Политика

Фото: предоставлено организаторами встречи

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 21 июля встретился с членом Центрального штаба Общероссийского Народного Фронта, писателем Захаром Прилепиным и начальником Управления экспертно-аналитической работы, контроля реализации приоритетных решений и национальных проектов ОНФ Любовью Солдаткиной.

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия правительства региона с ОНФ. В частности, это касается мониторинга со стороны ОНФ реализации поручений президента по итогам послания Федеральному Собранию РФ.

Одним из таких поручений стала подготовка и реализация пилотных проектов территориального развития с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов. Нижегородская область стала пилотным регионом. Ответственный за выполнение поручения от региона – губернатор Глеб Никитин.

Нижегородская область представила в правительство страны одну из самых содержательных заявок. Она включает в себя строительство четырех станций метро, модернизацию электротранспорта, строительство дублера проспекта Гагарина и нового моста через Оку для развития южных территорий, редевелопмент центра города.

В ходе встречи губернатор рассказал представителям ОНФ о ходе работы и важности предлагаемых проектов.

Напомним, 16 апреля 2021 года в ходе визита в Нижегородскую область секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак обсудил с Глебом Никитиным развитие территорий в нижегородской агломерации. Андрей Турчак сообщил, что "Единая Россия" направит президенту предложение поддержать инфраструктурные проекты в регионах. Также секретарь Генсовета партии заявил, что "Единая Россия" готова на федеральном уровне поддержать крупные социально важные проекты Нижегородской области, связанные с развитием южных территорий нижегородской агломерации.

Отметим, что Нижегородский метрополитен президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию 20 апреля 2021 года назвал в качестве примера проекта, для реализации которого может быть задействован механизм инфраструктурных бюджетных кредитов.

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Теги:
Глеб Никитин ОНФ Политика
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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