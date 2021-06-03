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Общество

Ремонт дорог по программе благоустройства сельских поселений проводится в Лукояновском районе

23 июля 2021 13:35  [40] Общество

Фото: газета "Лукояновская правда"

В селе Салдоманово Лукояновского района отремонтировали дорогу в рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий".

Как уточнили в правительстве Нижегородской области, на улицах Базарной и Нижней в нормативное состояние привели 1,5 км автодороги. Общая стоимость проекта – 2,5 млн рублей.

В приёмке работ приняли участие депутат Заксобрания Нижегородской области, член комитета по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев, глава МСУ Лукояновского района Сергей Малышев и местные жители.

Евгений Лебедев отметил, что в небольшом селе Салдоманово есть всё для комфортного проживания людей: свет, газ, интернет и теперь новая дорога, которую сдали буквально на днях. Работы выполнены качественно, местные жители очень довольны.

"Что касается программы "Комплексное развитие сельских территорий", я вижу, насколько она востребована у жителей региона и сколько районов и сельских поселений выражает желание в ней поучаствовать. В этом году на реализацию программы направлено вдвое больше средств, чем в прошлом. Думаю, что в будущем ее финансирование также увеличится", - отметил спикер Законодательного собрания.

По информации министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, всего в 2021 году в рамках программы запланировано реализовать 53 проекта ремонтно-восстановительных работ улично-дорожной сети на общую сумму более 60 млн рублей. 20 из них уже реализовано. Ремонт дорог является частью благоустройства территории населенных пунктов в целях повышения уровня безопасности граждан.

В Минсельхозе также добавили, что в текущем году на реализацию проектов программы "Комплексное развитие сельских территорий" в Нижегородской области планируется направить свыше 1 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем в 2020-м. Программа позволяет строить социальные объекты, жильё для работников агропрома и соцсферы, газифицировать сёла и деревни, а также благоустраивать сельские территории.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин по итогам съезда Единой России поручил до 1 ноября принять ряд мер по комплексному развитию сельских территорий. Они предусматривают, в частности, поддержку индивидуального жилищного строительства, включая предоставление гражданам льготных кредитов, упрощение порядка предоставления гражданам земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов на сельских территориях, а также развитие транспортной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях.

Напомним, в селе Татарское Дальнеконстантиновского района отремонтировали дорогу и установили освещение в рамках федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Общая стоимость проекта составила 1,7 млн рублей. На отремонтированной дороге были установлены энергосберегающие фонари на сумму 530 тысяч рублей.

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Теги:
Благоустройство Дороги Нацпроект
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