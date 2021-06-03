Дом почти с 200-летней историей самовольно снесли строители в Нижнем Новгороде Общество

Старинный дом почти с 200-летней историей самовольно снесли строители в Нижнем Новгороде, сообщили очевидцы в городской группе в Facebook.

Дом мещанки Пелагеи Рычиной на улице Ковалихинской, построенный в 1839 году по проекту Георга Кизеветтера, снесли по решению собственников.

Как сообщила градозащитница Анна Давыдова, еще три месяца назад она подала заявку, чтобы этот дом признали объектом культурного наследия. "Снос дома властями был не согласован! Беспредел собственника", - подчеркнула Анна Давыдова.