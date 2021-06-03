Памятник Александру Невскому в Нижнем Новгороде откроется 30 июля Общество

Эскиз памятника Фото: с сайта Нижний 800 (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Памятник Александру Невскому в Нижнем Новгороде откроется 30 июля. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, памятник уже готов. В настоящее время монтируется подсветка.

Напомним, что памятник будет установлен возле кафедрального собора Александра Невского со стороны улицы Совнаркомовской. Александр Невский изображен на коне.

Скульптором выступил народный художник России Андрей Ковальчук. Он является руководителем авторского коллектива, создавшего эскиз памятника, который стал победителем открытого голосования среди нижегородцев.

В июне в основание монумента заложили памятную капсулу.

Ранее сообщалось, что 20 млн рублей заложено в бюджет Нижегородской области на 2021 год для возведения памятника Александру Невскому в Нижнем Новгороде.