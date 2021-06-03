Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Гастрономический фестиваль с Константином Ивлевым пройдет в Нижнем
Блюда волжской кухни появятся в ресторанах Нижнего Новгорода
"Школу 800" достроят до конца августа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 23 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
26 июля 2021 16:22  [31] Памятник Александру Невскому в Нижнем Новгороде откроется 30 июля
26 июля 2021 15:35  [305] Электробус свяжет аэропорт "Стригино" и ст. м. "Парк культуры" в Нижнем Новгороде уже 27 июля
26 июля 2021 15:03  [125] Пестролистные деревья и кустарники высадили в сквере им. Евстигнеева в Нижнем Новгороде
26 июля 2021 14:44  [149] Рубку атомной подлодки "Скат" установили в нижегородском Парке Победы
26 июля 2021 14:25  [170] Более 9,5 тысяч доз вакцины "ЭпивакКорона" поступило в Нижегородскую область
26 июля 2021 13:48  [142] Городецкий район и белорусский Полоцк стали побратимами
26 июля 2021 13:42  [158] Нейросеть в помощь: "Ростелеком" подводит итоги проекта по видеонаблюдению за ЕГЭ
26 июля 2021 13:26  [162] Опасные аварийные деревья снесут в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
26 июля 2021 12:59  [208] Операцию с использованием флуоресцентного красителя впервые провели в Нижегородском онкодиспансере
26 июля 2021 12:53  [184] Несанкционированные свалки ликвидируют в Ленинском районе к 800-летию Нижнего Новгорода
Общество

Памятник Александру Невскому в Нижнем Новгороде откроется 30 июля

26 июля 2021 16:22  [31] Общество
Эскиз памятника

Эскиз памятника

Фото: с сайта Нижний 800 (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Памятник Александру Невскому в Нижнем Новгороде откроется 30 июля. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, памятник уже готов. В настоящее время монтируется подсветка.

Напомним, что памятник будет установлен возле кафедрального собора Александра Невского со стороны улицы Совнаркомовской. Александр Невский изображен на коне.

Скульптором выступил народный художник России Андрей Ковальчук. Он является руководителем авторского коллектива, создавшего эскиз памятника, который стал победителем открытого голосования среди нижегородцев.

В июне в основание монумента заложили памятную капсулу.

Ранее сообщалось, что 20 млн рублей заложено в бюджет Нижегородской области на 2021 год для возведения памятника Александру Невскому в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Памятники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph