Памятную капсулу заложили в основание памятника Александру Невскому в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Памятную капсулу заложили в основание памятника Александру Невскому на Стрелке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

"Этот год для нижегородцев - особенный, юбилейный. Исполняется 800 лет со дня основания нашего города. Но одновременно в этом году мы вместе со всей страной празднуем 800-летие со дня рождения благоверного князя. Эти два события – главные юбилейные мероприятия, как в нашем регионе, так и на федеральном уровне. Жизнь Александра Невского неразрывно связана с нижегородской землей – свой земной путь он окончил в Городце. И сегодня, восстанавливая и создавая святыни, связанные с его именем, мы вносим свой вклад в формирование образа святого благоверного князя как национального героя для будущих поколений", - сказал губернатор региона Глеб Никитин.



Он отметил, что место установки и эскиз монумента выбрали сами нижегородцы. В голосовании приняло участие почти 10 тысяч человек.



"К 800-летию Нижнего Новгорода здесь не только будет установлен монумент, но и откроется благоустроенная Стрелка. Это уникальное общественное пространство было закрыто для горожан более чем 80 лет. Площадка на Стрелке и территория пакгаузов превратятся в концертный зал под открытым небом. Важной частью обновленной территории Стрелки станет памятник Александру Невскому", - заявил глава региона.



"Территория Стрелки - это не только место встречи Оки и Волги, сегодня это символическое место встречи прошлого, настоящего и будущего. Архитектурной доминантой Стрелки всегда был кафедральный собор Александра Невского, который вместе с памятником святому князю образует единый гармоничный комплекс, напоминающий нам о величии нашего прошлого, о нашей ответственности за настоящее и будущее. К монументу Александра Невского будут приходить молодые люди, для которых жизнь святого князя будет примером того, как нужно любить Родину, защищать ее интересы, всегда оставаясь верным сыном своего Отечества", - добавил Евгений Люлин.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев выразил мнение, что у Александра Невского и Нижнего Новгорода много общего.

"В этом году исполняется 800 лет со дня основания города и 800 лет со дня рождения князя. Нижегородский кремль ни разу не был взят, а Невский не проиграл ни одного сражения. Его жизненный путь – до сих пор пример для всех нас. Горожане участвовали и в выборе места для памятника, и в определении его внешнего вида. Я уверен, что это место станет новой точкой притяжения для нижегородцев и гостей города. Благоустройство, которое сейчас делаем вокруг, создаст новое качественное обрамление природной красоты точки слияния Оки и Волги", – сказал он.

"Сегодня, в День России, на берегу великой русской реки в год 800-летия Нижнего Новгорода и 800-летия святого князя Александра Невского мы закладываем капсулу в основание памятника сему праведному мужу. Восемь столетий назад закладывался фундамент российской государственности, славной истории нашей державы. Минули века, но память о великом князе не угасает в сердцах людей. И сегодня пример этого великого подвижника учит наш народ хранить единство, праведность и верность своей Родине", - поделился митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Напомним, что памятник будет установлен возле кафедрального собора Александра Невского со стороны улицы Совнаркомовской.

Скульптором выступил народный художник России Андрей Ковальчук. Он является руководителем авторского коллектива, создавшего эскиз памятника, который стал победителем открытого голосования среди нижегородцев.

По словам доктора исторических наук, профессора ННГУ им. Н.И. Лобачевского Андрея Кузнецова, памятник Александру Невскому в Нижнем Новгороде можно идейно связать с тем, что князь – достойный продолжатель державной линии основателя Нижнего Новгорода Георгия Всеволодовича и других владимирских князей. В частности, Александр Невский был братом Юрия Всеволодовича (основателя Нижнего Новгорода).

Ранее сообщалось, что 20 млн рублей заложено в бюджет Нижегородской области на 2021 год для возведения памятника Александру Невскому в Нижнем Новгороде.