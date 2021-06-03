Нижегородские легкоатлеты завоевали две медали на Первенстве России в Краснодаре Спорт

Золотая медалистка Виктория Анисимова Фото: министерство спорта Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Первенство России по лёгкой атлетике U18 прошло в Краснодаре с 23 по 25 июля. В соревнованиях приняли участие юноши и девушки до 18 лет из 65 регионов России. Сборную Нижегородской области представляли 11 спортсменов, сообщили в региональном министерстве спорта.

По результатам соревнований нижегородские легкоатлеты завоевали одну золотую и одну бронзовую медали.

Так, Виктория Анисимова, воспитанница МБУ СШ "Нижегородец", стала лучшей на дистанции 1 500 метров с результатом 4.35,98.

Бронзовую медаль завоевал Ян Логинов в метании копья. Представитель КСШОР №1 на соревнованиях установил личный рекорд - 59,63 м.

Ранее на Кубке России нижегородские легкоатлеты завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали.