Дополнительная партия из 27 тысяч доз вакцины "Спутник V" поступила в Нижегородскую область Общество

Фото: Центр имени Гамалеи

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дополнительная партия из 27 тысяч доз вакцины "Спутник V" поступила в Нижегородскую область. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.

По информации министра, всего в регион поставлено 788,3 тысяч доз этой вакцины.

Отметим, что запасы "Спутника V" пополняются регулярно: так, в начале июля Нижегородская область получила более 70 тысяч доз, затем в регион приехала очередная партия из 19,5 тысяч доз препарата. После этого порядка 60 тысяч доз вакцины "Спутник V" дополнительно поступило в Нижегородскую область.

Напомним, что 26 июля в Нижегородскую область поступила первая партия из почти 19 тысяч доз вакцины "Стутник Лайт". Однокомпонентный препарат будет использоваться для ревакцинации, а также для вакцинации ранее переболевших COVID-19.

Ранее сообщалось, что лишь до 3% нижегородцев заболели коронавирусом после вакцинации компонентами препаратов против COVID-19.