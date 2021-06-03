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Культура и отдых

Элджей выступит на фестивале "Столица закатов" в Нижнем Новгороде 7 августа

29 июля 2021 12:00  [167] Культура и отдых

Фото: из соцсети Instagram, Элджей

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Российский хип-хоп-исполнитель Элджей выступит на фестивале "Столица закатов" в Нижнем Новгороде. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram.

Жители и гости города увидят его на сцене в следующие выходные - 7 августа.

Напоминаем, что допуск на фестиваль "Столица закатов" осуществляется при предъявлении "Мультипасса 800" или специальных браслетов, действующих только на мероприятии.

Оформить "Мультипасс 800" можно двумя способами: онлайн на портале Nn-card.ru или в мобильном приложении "Карта жителя Нижегородской области" и офлайн - в специальном пункте выдачи у стадиона "Нижний Новгород". Спецбраслеты можно будет получить в соответствующих пунктах на Нижневолжской набережной. 

Для получения необходимо предъявить оригинал одного из следующих документов:

- сертификат о сделанной прививке от COVID-19 (QR-кода с портала госуслуг) ;
- отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия - не более трёх дней);
- для несовершеннолетних лиц - результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия - не более трёх дней);
- результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 (срок действия - не более 60 дней).

Также для получения подтверждения обязательно понадобится документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение или иной действительный документ).

Напомним, программа фестиваля "Столица закатов" на ближайшие выходные будет посвящена современной электронной музыке. Хедлайнером фестиваля станет казахский саундпродюсер и ди-джей Imanbek. Ранее в рамках музыкального фестиваля "Столица закатов" в Нижний Новгород приезжали Диана Арбенина с группой "Ночные Снайперы", Иван Дорн, MARUV, Леонид Агутин и Хор Турецкого. 

СПРАВКА:

Элджей (Алексей Узенюк) - 27-летний хип-хоп исполнитель. Дебютный альбом певец выпустил в 2014 году. Всероссийская известность пришла к певцу в 2017 году после выпуска сингла "Розовое вино", записанного совместно с рэп-исполнителем Feduk. Элджей является основателем собственного лейбла.

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Теги:
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