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Акваторию Оки и Волги перекроют для движения маломерных судов 21 августа

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В день празднования 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода будет перекрыто движение маломерных судов на слиянии рек Ока и Волга. Об этом предупредили ГИМС МЧС по Нижегородской области.

Ограничения будут действовать 21 августа с 14:00 до 24:00, и после 14:00 21 августа заход на маломерном судне в зону перекрытия, обозначенную на схеме, будет невозможен. Такая мера вводится в целях обеспечения безопасности при проведении праздничных мероприятий, уточнили в ГИМС.

Специалисты рекомендовали учитывать введённый запрет при планировании маршрута движения на маломерных судах. Напомним, ограничения действуют для судов, длина которых не должна превышать 20 метров, с количеством пассажиров - не более 20.

Ранее сообщалось, что рекорд России по длине салюта планируется установить в Нижнем Новгороде. Салют будет запущен после гала-шоу 21 августа с шести барж, которые будут выстроены в ряд в акватории Волги.

А вот 22 августа с 14:00 до 14:30 по Волге запланирован Парад судов на подводных крыльях. В нём примут участие такие суда, как "Метеор", "Валдай", "Экраноплан", "Сагарис", предназначенное для водных прогулок и служебно-разъездных целей.

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Теги:
800-летие Судоходство
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