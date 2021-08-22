Уголовное дело возбуждено по факту заболевания учеников младших классов гимназии №13 Общество

Уголовное дело возбуждено по факту заболевания учеников младших классов гимназии №13.

Как сообщает СУ СКР по Нижегородской области, следователи и сотрудники Роспотребнадзора проводят осмотр в гимназии, а также в организации, оказывающей услуги питания. Допрошены должностные лица образовательного учреждения и истребована вся необходимая документация.

В рамках расследования уголовного дела назначены экспертизы, выясняются все обстоятельства происшествия и причины.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что инфекционное заболевание диагностировали у детей гимназии №13 Нижнего Новгорода.

К врачам 3 сентября обратились родители 24 детей, троих вечером госпитализировали в инфекционную больницу. Один ребенок уже отпущен на амбулаторное лечение, двое других также готовятся к выписке, их здоровью ничего не угрожает.

Главный врач детской инфекционной больницы № 8 Нижнего Новгорода Лилия Павлович отметила, что "у детей ярко выраженные признаки острой кишечной инфекции вирусной этиологии". С аналогичными симптомами в течение нескольких дней обращаются пациенты со всех районов города. Это, по ее словам, связано с окончанием сезона отпусков и массовым возращением людей с отдыха, "ситуация характерная для начала осени, повода для беспокойства нет".

Ранее Роспотребнадзор приостановил образовательный процесс в начальной школе нижегородской гимназии № 13.