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Общество

Дорога на улице Крымской отремонтирована в Нижнем Новгороде

07 сентября 2021 10:18  [99] Общество

Фото: пресс-служба администрации района

Дорога на улице Крымской отремонтирована в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Приокского района.

Согласно информации, на участке от улицы Шатковской до улицы Горной проложили 230 кв. метров асфальтного покрытия: сначала на территории провели планировку под дорогу, затем место засыпали щебнем, а потом положили асфальтобетонную смесь.

В администрации также сообщили, что в настоящее время в Приокском районе ведется ремонт дорог в деревне Ляхово. Там делают дорожное покрытие на улицах Моисеевой, Кащенко и Малой. Завершить работы планируется в сентябре.

"В Ляхове участки больше: на Моисеевой сделаем 580 кв. метров асфальта, а на Кащенко и Малой – они шли одним проектом – 550 кв. метров. Также мы завершаем устройство резинового покрытия в микрорайоне Стройгаз, делаем тротуар в деревне Бешенцево, скоро приступим и к устройству детской площадки. Эту программу нужно развивать, надеюсь, в следующем году у приокчан появится еще больше возможностей для участия", - сказал глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

Всего по заявкам, победившим в онлайн-голосовании жителей Нижнего Новгорода на платформе ВамРешать.рф, в этом году будут отремонтированы дороги по 49 адресам. "В этом году проводим ремонт 97 участков дорог протяжённостью 65 км во всех районах города. Это в три раза больше, чем в 2020 году. Самые большие по протяжённости участки делаем по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" – 30 участков, а также 10 и 8 участков соответственно за счёт дополнительных средств областного и местного бюджетов. Ещё 49 участков меньшей протяжённостью ремонтируем в рамках проекта "Вам решать". В основном, это внутриквартальные, внутридворовые дороги и участки в частном секторе", - отметил глава города Юрий Шалабаев.

Проект "Вам решать", как и любой проект инициативного бюджетирования, предусматривает участие жителей на всех его этапах. Софинансирование работ идет со стороны области, города, граждан и спонсоров. 16 апреля завершено голосование за инициативы жителей в рамках проекта "Вам решать". Участие в нём приняли 319,728 тыс человек. Губернатор Глеб Никитин назвал это более чем успешным результатом и поблагодарил тех, кто отдал свой голос в поддержку программ инициативного бюджетирования. "Важно, чтобы реализацию проектов контролировали их непосредственные инициаторы - ответственные и неравнодушные граждане, любящие свой родной край", - прокомментировал Глеб Никитин.

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Теги:
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