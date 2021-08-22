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Экономика

Проектные работы по 2 и 3 очереди строительства дублера Гагарина в Нижнем Новгороде запланированы на 2022 год

07 сентября 2021 10:37  [125] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Проектно-изыскательские работы по второй и третьей очереди строительства дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде запланированы на 2022 год. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог". 

Вторая очередь идет от Ларина до трассы Нижний Новгород - Саратов, третья - далее до трассы Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород.

"В настоящее время готовятся техническое задание и сметы на 2 и 3 очереди. До конца года эту работу планируется завершить", - отметили в управлении.

Напомним, сейчас ГКУ НО "ГУАД" ищет подрядчика, который выполнит проектные и изыскательские работы для строительства четвертой очереди дублера пр. Гагарина. В частности, подготовит документы для строительства мостового перехода через р. Ока, а также реконструкции автомобильных дорог по ул. Юлиуса Фучика и по ул. Героя Шнитникова в Автозаводском районе. Начальная (максимальная) цена контракта - 195,9 млн рублей. Работы необходимо выполнить до 31 мая 2022 года. 

Напомним, что Нижегородской области первой в России будет предоставлен инфраструктурный кредит. Его средства пойдут, в том числе, на строительство дублера проспекта Гагарина. 

Напомним также, что проект дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде прошел государственную экспертизу в марте этого года. По плану он должен объединить Новую Кузнечиху, ЖК "Анкудиновка", пересечь ул.Ларина, территорию городских деревень Ляхово и Бешенцево, далее проследовать через Ольгино и ЖК "Акварель" в сторону Новинок. Cтоимость строительства дублера составит 47 млрд рублей.

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Теги:
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